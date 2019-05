Há 20 dias no HPS 28 de Agosto, paciente aguarda transferência

Manaus - Familiares e amigos da dona de casa Ana Cristina Silva Paiva, de 33 anos, paciente do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, lutam contra o tempo para conseguir a transferência dela para o Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), na Zona Norte. O caso foi divulgado ao Em Tempo nesta quinta-feira (16).

Ana precisa ser submetida a uma cirurgia para trocar uma válvula do coração, que está obstruída. Conforme a acompanhante da paciente no Hospital 28 de Agosto, a internação já dura 20 dias.

"Hoje, pela manhã, ela teve uma forte crise, pois sente muita dor na barriga. Precisou ser levada para a sala de reanimação, onde está até as 13h. A barriga está muito inchada e ela está com algumas manchas roxas pelo corpo", conta Edinilza dos Santos, de 42 anos.

Segundo Edinilza, há mais de uma década a amiga precisa de acompanhamento médico para tratar do coração.

Ana Paiva tem 33 anos e há três anos aguarda por uma cirurgia | Foto: Arquivo Pessoal

"Há 11 anos, ela fez uma cirurgia onde colocaram uma válvula no coração dela. No entanto, há três anos ela precisa fazer uma nova cirurgia para substituir essa válvula. Porém, tá demorando muito. Enquanto isso, a família e os amigos assistem ela morrer", revela.

O Em Tempo também conversou com uma vizinha de Ana, a comerciante Ziete Alves, de 46 anos. Por telefone, a mulher diz que acompanha a situação há muitos anos.

"A gente mora no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba. Mês passado, meu vizinho e marido da Ana chegou em casa e a encontrou desmaiada já com o corpo bastante roxo. Ela não pode ficar sozinha. Cada dia que passa, ela só piora. Ela já chegou a ser a número 98 na fila para a cirurgia, porém atualmente é a 14ª da fila", diz Alves.

A comerciante informa, ainda, que outros pacientes estão sendo transferidos, mas que a posição de Ana na fila não muda. "Ela é a 14ª da fila há um bom tempo. Na semana passada, cinco pessoas do mesmo andar em que ela está internada foram transferidas para o Francisca Mendes, só restou ela no 28 de Agosto", relata.

Conforme relatos, a paciente está com o peito aberto e recebe, por meio de uma sonda, medicação diretamente na veia. Além disso, também recebe injeções na região da barriga para conter as crises de dores. Os procedimentos, segundo pessoas próximas à Ana, alteraram o formato do corpo, que apresenta inchaço.

A paciente apresenta manchas roxas na barriga por conta das injeções | Foto: Arquivo Pessoal

Ana é casada, mãe de dois filhos, uma criança de 10 anos e um adolescente de 16 anos. A família atualmente mora no Cacau Pirêra. Quem de alguma forma puder ajudar a paciente na realização da transferência de unidade ou realização da cirurgia, pode entrar em contato com as denunciantes pelos números (92) 99124-0620 Ziete Alves ou (92) 99234-7357 Ana Cristina, porém quem atende o telefone é a acompanhante Edinilza dos Santos.

Susam

O Em Tempo entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para saber quais procedimentos médicos são adotados com a paciente no Hospital 28 de Agosto e sobre a demora para a transferência e realização da cirurgia no Hospital Francisca Mendes.

Por meio de nota, a Susam respondeu que "a paciente aguarda a transferência para o HUFM, para cirurgia cardíaca, sendo a segunda da fila de espera dentre os que estão internados aguardando transferência para o HUFM".

Ainda segundo a nota, conforme justificou a Susam, "a realização da cirurgia depende de uma combinação que leva em conta a condição clínica da paciente para fazer o procedimento e o critério de prioridade".

*Matéria atualizada às 17h com o posicionamento da Susam

