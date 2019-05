Imigrantes venezuelanos: vítimas inocentes de uma guerra suja

" Foi a imagem dramática de uma menina vietnamita de 9 anos de idade correndo nua com a pele em carne viva, queimada com explosivo napalm, que acabou com a guerra do Vietnã. O bombardeio norte-americano ao inofensivo vilarejo aconteceu no dia 8 de junho de 1972. Em nome do combate ao comunismo, os Estados Unidos massacraram guerrilheiros, crianças, mulheres e velhos — sem distinção. Os ataques não eram nada cirúrgicos. Entre as vítimas do bombardeio de napalm, há 47 anos, estava a menina Kim Phuc Phan Thi, de 9 anos. A fotografia, que comoveu o mundo e chamou a atenção da humanidade de que estava na hora de acabar com aquela guerra suja, foi feita pelo fotógrafo Huynh Cong “Nick” Ut, da Associated Press. Nick acabou ganhando o prêmio Pulitzer, e sua fotografia, comprovou que a imagem às vezes é mesmo decisiva. Independentemente de palavras, pôs fim à guerra. " Mário Adolfo, Jornalista





Mãe venezuelana tenta sobreviver com filho doente pelas ruas de Manaus | Foto: Ione Moreno

“Essa obrigação não é minha. O governo não permite a invasão pela fronteira? Então ele que cuide! Já tem muito pobre amazonense pra gente cuidar”, diz, indignada, a condutora de um Honda Civic, levantando o vidro do veículo logo em seguida.



O que a moça bonita e outros intolerantes não sabem é que o Brasil é signatário das principais normas internacionais de proteção aos refugiados, bem como às crianças. A Constituição Brasileira considera ser dever do Estado, da sociedade e da família a garantia às crianças, com absoluta prioridade dos direitos indispensáveis à sua existência e desenvolvimento dignos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao regulamentar a previsão constitucional, estabeleceu verdadeiro microssistema de proteção às crianças, consolidando a doutrina da proteção integral. Não obstante, inexiste na legislação brasileira qualquer menção a uma proteção especial de crianças, quando estas se enquadrarem na definição de refugiados.

Mulheres venezuelanas e crianças tentam sobreviver com filhos pelas ruas de Manaus | Foto: Ione Moreno

Sofrimento pelas ruas



São 8h45 de quarta-feira (15), na ruela que leva até ao supermercado Assaí, na avenida Efigênio Sales, Zona Leste de Manaus., chove forte, e uma Venezuela procura se abrigar com um filho pequeno debaixo de um pedaço de caixa de papelão. De dentro do carro, tento me aproximar para uma possível entrevista. Ela faz o sinal de não com o dedo, como se perguntasse “por que você quer alardear ainda mais o meu sofrimento?”.

Na quinta-feira (16), manhã nublada, voltei para tentar reconstruir o passo a passo dessa tragédia, que tanto incomoda quem tem um mínimo de sensibilidade e entende o significado da palavra solidariedade. Em companhia da fotógrafa Ione Moreno, seguimos pela Avenida das Torres e nos deparamos com dezenas de mães no meio fio da extensa estrada. Uma delas exibe uma placa pintada com letras toscas em um pedaço de papelão a inscrição em espanhol “Eu venezolana procuro trabajo de você. tengo filhos. Jeohova Dios es fiel”.

Mãe venezuelana tenta sobreviver com os filhos pelas ruas de Manaus | Foto: Ione Moreno

Na mesma calçada, uma mulher procura abrigar com um pequeno pedaço de pano duas crianças. É Saray Benjamin, 30, que tem cinco filhos: os gêmeos Aristides e Aisha, de 02 anos; e mais três de 6, 12 e 14 anos, que estão com o pai em casa – um quarto alugado no bairro do Coroado, Aleixo. Um dos gêmeos, Aristides, está com febre alta e uma tosse que não para. O peito ronca de secreção. Mesmo assim fica exposto ao frio, chuva, sol e mormaço, dependendo do clima imprevisível de Manaus.



“Além da luta para conseguir o que comer, não temos remédios e isso me preocupa, porque pode ser uma doença mais grave”, lamenta Saray, que, com o marido e os meninos, vieram de Ciudad Guyana, a cidade mais povoada do Estado Bolívar e do Município Caroní, na Venezuela.

Mulheres venezuelanas pedem por ajuda no centro de Manaus | Foto: Ione Moreno

Fundada nos ano 1960, Guyana (a 700 Km de Caracas) era o sonho de Hugo Chávez (falecido em 2013 após 14 anos no poder) , que, acreditando poder usar o dinheiro dos recursos naturais para industrializar a Venezuela, expropriou as empresas de capital espanhol em 2010, e o estado de Bolivar mergulhou na crise.



“Sem emprego, sem ter dinheiro pra comer e, se tivesse, não haveria produtos para comprar, a única saída foi abandonar o país e se aventurar na estrada”, conta Saray, que atravessou a fronteira com seus filhos para Boa Vista (RR), onde pegou carona com caminhoneiros, até chegar a Manaus.

“A vida tem sido difícil, é verdade. Mas, diante do inferno de Maduro, isto aqui é o paraíso”, diz a mulher.

Mãe venezuelana nas ruas de Manaus | Foto: Ione Moreno

Alguns passos dali, Loelimar Olivar, 26, diz que, até aquela hora, seu filho de 04 anos não se alimentou. “Às vezes conseguimos algum dinheiro, mas em alguns dias é difícil”, diz a venezuelana, revelando que, “nos dias bons”, é possível arrecadar até R$ 15 na base da solidariedade do manauara.



Olivar veio de Tucupita, a capital do estado de Delta Amacuro, na Venezuela, onde onde vive a maioria dos nativos Warao. A indígena diz que ainda alimenta sonhos de voltar à Venezuela.

“Mas vai ser uma longa espera, porque Maduro resiste e não deverá cair tão cedo”, comenta, sem muita esperança, Loelimar, sem saber que Nicolás Maduro lançou a sua campanha à reeleição em um ritual xamânico, que incluiu bênçãos e rezas em nome de Deus e de Hugo Chávez, com a promessa de tirar a economia do país do atoleiro. Mas parece que os guias e mentores espirituais não ouviram o ditador. O país continua castigado pela hiperinflação, pela escassez de alimentos, de remédios e de produtos básicos.

