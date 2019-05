Defensores realizam mutirão de atendimento na Arena da Amazônia

Mutirão oferecerá para população serviços jurídicos em diversas áreas, além de um passeio guiado pela Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) oferecerá um mutirão de atendimentos na na Arena da Amazônia. Batizado de “O Dia D”, a ação reunirá defensores de diferentes áreas de atuação, além de órgãos parceiros, durante dois dias: 23 de maio, de 8h às 17h, e 24 de maio, de 8h às 14h. A ação vai ocorrer em comemoração ao Dia do Defensor Público, celebrado neste domingo (19),



De acordo com a assessoria, serão oferecidos serviços jurídicos para cidadãos cuja renda familiar seja de até cinco salários mínimos ou renda pessoal de até três salários mínimos.

“O Dia D” também contará com serviços em parceria com outros órgãos, entre eles, as secretarias de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Saúde (Susam), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Cultura (SEC), Polícia Civil, Fundação Hemoam, Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Águas de Manaus e Amazonas Energia.



Na ocasião, a Defensoria prestará atendimento jurídico e orientação nas áreas de Saúde, Consumidor, Idoso, Defesa da Mulher, Criança e Adolescente, Direitos Humanos, Previdência, Violência Obstétrica, Criminal, Auditoria Militar, questões relacionadas à Lei Maria da Penha, Mediação, Registros Públicos, Sucessões, Divórcio, Guarda, Reconhecimento/Dissolução de União Estável, Ambiental, Fundiário, entre outros.



Ainda haverá solução de demandas da área de Saúde, em parceria com a Susam, e na área do Consumidor, em parceria com as concessionárias de água e energia elétrica, Águas de Manaus e Amazonas Energia, respectivamente.

OUTROS SERVIÇOS EM PARCERIA PARA ‘O DIA D’

DELEGACIA DA MULHER – Defesa da mulher vítima de violência doméstica ou familiar em razão do gênero junto com o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria (NUDEM).



SEJUSC – Emissão de carteiras de identidade (RG) – 250 emissões no dia 23 e 100 emissões no dia 24.



HEMOAM - Coleta voluntária de sangue.



ÁGUAS DE MANAUS – Solução de demandas junto com a Defensoria do Consumidor.



AMAZONAS ENERGIA - Solução de demandas junto com a Defensoria do Consumidor.



TJ-AM – Justiça Itinerante (presencial) e mutirão para julgar as demandas da saúde.



SEJEL - Tour guiado pela Arena da Amazônia. A cada duas horas, grupos de até 30 pessoas. Prioridade aos doadores de sangue.



SEPED – Passe Legal: isenção no transporte municipal; Passe Interestadual; circuito de sensibilização, onde é possível viver a experiência de alguém com deficiência motora e outras; cadastro para órtese e prótese; orientação sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC) e capacitação profissional.



SEC – Atividades lúdicas.

Tour pela Arena e doação de sangue

O ônibus “Vampirão”, do Hemoam, estará no local no dia 23, quinta-feira, para fazer a coleta voluntária de sangue e os doadores serão presenteados com um tour guiado pela Arena da Amazônia, para conhecer toda a estrutura do estádio, incluindo vestiários, campo e museu. O tour será realizado a cada duas horas, com grupos de até 30 pessoas. A prioridade será para os doadores de sangue, mas também estará disponível a todos os participantes do evento. Além disso, o Hemoam garante certificado de 10 horas complementares aos doadores de sangue. O certificado é aceito nas universidades.



Entenda a profissão



O defensor público é o profissional que pode orientar, postular e defender os direitos e interesses de pessoas carentes, que estão em busca de assistência jurídica e não podem pagar por ela. Ele exerce sua função junto aos mais necessitados e que não possuem recursos para contratar os serviços de um particular. É um servidor do Estado e ingressa na carreira por meio de concurso público de provas e títulos.



Oficialmente, o Dia do Defensor Público foi instituído a partir do decreto de lei nº 10.448, de 9 de maio de 2002, que também reconhece esta data como o Dia Nacional da Defensoria Pública. No entanto, as comemorações do Dia do Defensor Público são feitas desde 1983.



A escolha da data é uma homenagem ao falecimento de Santo Ivo (Ivo Hélory de Kermartín), em 19 de maio de 1303, na França. Doutor em Teologia, Direito, Letras e Filosofia, Santo Ivo é considerado o patrono dos advogados e conhecido como o defensor dos pobres, órfãos e viúvas. De acordo com os relatos históricos, durante sua vida, Santo Ivo atuou como defensor dos menos afortunados contra as pessoas mais poderosas.

Palestra e posse



Além dos atendimentos, a Defensoria realizará a cerimônia de posse de três novos defensores aprovados no concurso público realizado em 2018. Tomarão posse os defensores Vinícius Celpi Coelho, Bruno Fiorin Hernig e Rafael Lutti, que serão, inicialmente, designados para polos da DPE-AM no interior. A posse será realizada no dia 23, às 10h, no Salão Bossa Nova da Arena da Amazônia. Ainda no dia 23, às 14h, o defensor Maurílio Casas Maia ministra palestra sobre “Noções Gerais sobre Direito do Consumidor”.

*Com informações da assessoria



Leia Mais



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

DP oferece serviços na comunidade Novo Remanso nesta terça-feira (19)

Defensoria do AM divulga gabarito de prova para estágio em Direito