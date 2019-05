Sindicato anuncia nova paralisação no transporte público de Manaus

Uma reunião às 16h desta segunda (20) definirá o rumo da paralisação | Foto: Divulgação

Manaus - Na próxima sexta-feira (24), os trabalhadores do transporte coletivo devem paralisar 70% da frota de ônibus em Manaus. Eles reivindicam a permanência do quadro atual dos cobradores do transporte público e protestam contra a diminuição de salário. A informação foi confirmada pela assessoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) nesta segunda-feira (20).

O Sindicato dos Rodoviários informou ao Portal Em Tempo que as empresas de transporte público têm o interesse de implantar um sistema em que não haja necessidade da atividade dos cobradores nos ônibus, como já funciona em outras capitais do Brasil.

“No momento, não tivemos proposta alguma do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) em relação ao reajuste salarial", informou a assessoria.



O Sindicato informou, ainda, que às 16h de hoje os trabalhadores da classe irão se reunir para definirem o funcionamento da greve. O Sinetram informou ao Portal Em Tempo que não tem conhecimento da paralisação, e que até o momento não recebeu nenhum ofício dos trabalhadores acerca da greve.

