Projeto realizado no município de Tapauá será apresentado na ONU

Manaus - O projeto de uma escola indígena desenvolvida para o município de Tapauá (a 449 quilômetros em linha reta da capital), será destaque na Organização das Nações Unidas (ONU). O modelo arquitetônico será apresentado pelo Ministério da Educação aos técnicos do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD), que cuida dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que devem ser implantados por todas as nações do mundo até 2030.



Esta semana, o prefeito José Guedes, conhecido como Zezito, do (MDB), esteve em Brasília para entregar o projeto em mãos ao presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Carlos Alberto Decotelli, que está financiando a ideia. O Ministério da Educação já sinalizou para a construção de 36 escolas indígenas e mais 42 escolas rurais desse tipo no município.



“O projeto já está aprovado no Ministério da Educação, inclusive, a nossa primeira escola indígena já está licitada. Estivemos essa semana com o presidente do FNDE para reforçar a importância da liberação dos recursos para a construção de todas as escolas que já estão aprovadas. Conseguimos liberar um total de 78 escolas para o nosso povo do interior”, explica o prefeito Zezito.



O modelo da escola indígena de Tapauá chama atenção pela questão da sustentabilidade da obra. É que toda a estrutura da construção é projetada para usar materiais ecologicamente corretos, como a madeira de manejo, por exemplo.

