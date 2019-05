Paralisação de Rodoviários em Manaus é suspensa

Divulgação

Manaus - Nesta quinta-feira (22), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) confirmou que a paralisação de 100% da frota do transporte coletivo, prevista para esta sexta-feira (24), foi suspensa. A informação foi confirmada pelo diretor de comunicação social do STTRM, Gabriel Guimarães.

O diretor de comunicação disse ao Portal Em Tempo que houve uma reunião com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Amazonas, Jorsinei Dourado, onde o procurador solicitou um prazo para realizar negociações entre o STTRM e o Sindicato das Empresas de Transporte (Sinetram),

“O procurador nos disse que até terça-feira (28) ele estará fazendo as intermediações entre os sindicatos. Se não houver acordo, vamos paralisar 100% da frota ainda na terça-feira”, frisou o diretor de comunicação.

Ele afirmou ainda que o pedido de suspensão da greve foi atendido em respeito ao Ministério Público do Estado (MPAM) .

De acordo com o STTRM, os trabalhadores continuam reivindicando 5% de reajuste salarial, permanência do quadro atual dos cobradores do transporte público, além da permanência dos intervalos em horário comercial.

