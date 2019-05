Inquérito aponta causas do incêndio que destruiu casas no Educandos

Manaus - O incêndio que destruiu centenas de casas no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, em dezembro passado, teve origem em um fogão com defeito, ligado diretamente ao botijão de gás em uma das casas que ficava no centro da comunidade atingida pelas chamas. As informações constam do inquérito policial, acompanhado do laudo pericial do Instituto de Criminalística (IC), do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

“Terminamos a parte investigativa do inquérito policial logo nos primeiros dias após o sinistro e estávamos aguardando o laudo pericial. Ouvimos testemunhas, foi apreendido o resto do fogão e materiais do entorno da residência onde principiou o incêndio, identificamos o local de origem, apontado pelas vítimas, fizemos imagens, inclusive com drones, para auxiliar nas investigações e acompanhamos a perícia no local”, afirmou o delegado Divanilson Cavalcanti, titular da Seccional Sul.

Ainda conforme o delegado, que conduziu as investigações, na casa onde o fogo começou, o fogão estava com defeito na boca e a família estava utilizando o registro da botija na hora de cozinhar. “Eles estavam nessa situação há cerca de duas semanas. Quando o incêndio começou, a família não conseguiu nem levar as sandálias, saindo apenas com a roupa do corpo. O botijão parecia um lança-chamas, segundo alguns relatos”, afirmou Cavalcanti.

O inquérito foi remetido à Justiça, com o indiciamento de uma pessoa pelo crime de incêndio culposo. No entanto esta responderá o processo criminal em liberdade, de acordo com o delegado Divanilson Cavalcanti, que conduziu o inquérito policial.

O incêndio ocorreu na madrugada do dia 18 de dezembro de 2017. O Corpo de Bombeiros atuou intensamente, por mais de três horas, com todo o efetivo da capital e reforços da Região Metropolitana para conter as chamas.

