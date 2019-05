CODRI ajudou mais de 400 imigrantes e refugiados, em apenas 8 meses

A comissão serve como base para os imigrantes e refugiados | Foto: Divulgação

Manaus – Com apenas 8 meses em andamento e mais de 400 imigrantes e refugiados alcançados. A Comissão dos Direitos de Refugiados e Imigrantes (CODRI), da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB/AM), idealizada pelas advogadas Raquely Portela Malveira e Izabel Terra Lucas Alves, respectivamente, presidente e vice-presidente da comissão, atendem por meio do projeto imigrantes e refugiados da Venezuela, Cuba, Haiti e Colômbia.

Atualmente 15 advogados compõem o quadro de voluntários, que proporcionam ações para garantir os direitos básicos, como: educação, trabalho digno, saúde, orientação jurídica, auxilio na revalidação dos diplomas, regularização de documentos. O CODRI oferta, ainda, cursos de língua portuguesa para venezuelanos.

Alguns dos imigrantes e refugiados | Foto: Divulgação

Para Raquely, a comissão serve como uma base, pois muito sofrem com xenofobia e exploração de trabalho. Ela explica que a proposta ocorreu, após uma visita a Pastoral do Migrante, na Paróquia São Geraldo, localizada na Avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul. "Lá, vimos situações degradantes, de como os venezuelanos viviam, ficamos comovidas para ajudar e não sabíamos como. Usamos, então a OAB como um portalde voz", lembra.

A idealizadora do projeto, advogada Raquely Portela Malveira | Foto: Divulgação

“Temos o propósito de realizar a orientação jurídica, bem como facilitar o acesso para integra-los no mercado de trabalho. Uma das metas é conscientizar a comunidade sobre a importância da inclusão desse grupo de pessoas no nosso país”, explicou a presidente Raquely Malveira.



Com a iniciativa, a presidente da comissão, foi selecionada para representar o Brasil na Youth Assembly, que será realizada de 6 a 11 de agosto deste ano, em Washington, D.C, nos Estados Unidos.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Canadá é destino preferido de amazonenses que buscam oportunidades

Maduro propõe antecipar eleição para Congresso liderado pela oposição