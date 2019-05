Procon notifica cinemas por cobrança indevida de taxa de conveniência

Divulgação

Manaus - A Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus) notificou esta semana as redes de cinemas de Manaus que estão cobrando taxa extra na pré-venda de ingressos pela internet, a chamada taxa de conveniência das vendas on-line. Os cinemas UCI, localizado no shopping Sumaúma; Cinépolis nos shoppings Ponta Negra, Plaza e Millennium; PlayArte, no shopping Manauara; e Kinoplex, no Amazonas Shopping, foram notificados a suspender imediatamente a cobrança da referida taxa.

Os cinemas têm um prazo de dois dias, a contar do recebimento da notificação, para suspender a cobrança sobre a venda de ingressos comercializados virtualmente para as sessões, sob pena de autuação.



Conforme o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no dia 12, que é ilegal a cobrança de taxa de conveniência nas vendas de ingressos de shows e eventos pela internet. Conforme a decisão do colegiado, a taxa não poderá ser cobrada dos consumidores pela disponibilização de ingressos em meio virtual, por caracterizar prática de venda casada e transferência indevida do risco de atividade comercial do fornecedor ao consumidor, uma vez que o custo operacional da venda pela internet é obrigação do fornecedor.

“Essa taxa condiciona o fornecimento do serviço a um valor superior ao da venda presencial e segundo o STJ, em decisão de março deste ano, válida para todo o território nacional, essa taxa não pode ser cobrada dos consumidores pela mera disponibilização de ingressos por meio virtual”, informou o coordenador do Procon Manaus.



Ainda segundo ele, as empresas têm ciência de que a cobrança foi determinada como ilegal pela Justiça. “Mas mesmo assim, elas insistem em cobrar e por isso estamos autuando os cinemas em defesa do consumidor”, observou Rodrigo.



Caso não haja suspensão, o Procon Manaus, além de autuar, irá à Justiça para requerer a suspensão, bem como a devolução dos valores aos consumidores e pagamento de multas severas, por descumprimento judicial e administrativo.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Sefaz realiza maior apreensão nos últimos dez anos

Permissionários relatam corte de energia na Feira de Iranduba