Prefeitura inaugura PAC municipal na Praça 14 de Janeiro

Manaus - A prefeitura de Manaus inaugurou nesta quinta-feira (23), uma nova unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) municipal, instalado na sede da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), na rua Afonso Pena, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

O PAC Praça 14 é a terceira unidade municipal e visa descentralizar o acesso aos serviços públicos essenciais, a fim de aproximar o cidadão do poder público e garantir um atendimento célere e eficaz. As outras duas unidades do PAC municipal funcionam na Galeria Espírito Santo, localizada na rua 24 de Maio, Centro, e no Shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Leste.



Os PACs municipais, ressaltou o prefeito Arthur Virgílio, são necessários, dada a grande procura da população por serviços similares que são oferecidos nas ações do projeto itinerante “Prefeitura + Presente”, onde milhares de pessoas são atendidas, anualmente, em todas as zonas da cidade.



“Nunca o ‘Prefeitura + Presente’ foi tão atuante, atendendo centenas de milhares de pessoas que podem resolver seus problemas ali na hora ou ser encaminhados para resolver posteriormente. Agora temos mais um PAC para isso também, porque o que dá certo precisa ser ampliado, com muito cuidado, com previsão em relação a gastos e a custos, mas a ideia é poder expandir os trabalhos oferecidos nos PACs municipais”, observou o prefeito, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.



A nova unidade do PAC Praça 14 teve o espaço duplicado, e a expectativa é de ampliar a capacidade de atendimento, em torno de 200 pessoas por dia, funcionando de segunda a sexta-feira, no horário comercial das 8h às 16h.

Além do Procon e da Ouvidoria, também serão ofertados os serviços da Subsecretaria de Habitação e Assuntos Fundiários (Subhaf), Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), álém das empresas Água de Manaus e Amazonas Energia.

O titular da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria (Semdec), Rodrigo Guedes, explicou que outros serviços estão em fase de implementação e em breve começarão a ser oferecidos no novo PAC, como os da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e os de cadastro no Sine Manaus, para vagas de emprego e entrada no seguro-desemprego, além de emissão de Carteira de Trabalho. Segundo Guedes, o PAC Praça 14 ainda terá um banco express, para pagamentos no local.

“Essas ações fazem parte da determinação do prefeito Arthur Neto, de realizarmos um trabalho efetivo na garantia dos direitos do cidadão e na defesa do consumidor. Além de disponibilizarmos espaços para atendimento, e ainda do Procon Móvel, nós estamos na rua atuantes, alcançando resultados efetivos para a população”, explicou Rodrigo.

*Com informações da assessoria

