Terremoto no Peru assusta pessoas em Manaus e no interior do AM

Manaus - Um terremoto com magnitude de 7,2 graus no Peru, e sentido em regiões do Amazonas, assustou moradores de Manaus, Tabatinga e Atalaia do Norte durante a madrugada deste domingo (26). A informação foi confirmada pelo Instituto Geofísico Peruano (IGP).

Nas redes sociais, um internauta afirmou que, após sentir os tremores, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) e a Defesa Civil foram acionados para vistoriar o prédio onde mora.

“Nunca havia sentido um terremoto tão forte e por tanto tempo quanto hoje! Acordei com a cama balançando e as janelas e portas batendo!”, afirmou o usuário.

De acordo com o CBMAM, pelo menos 11 prédios em Manaus receberam equipes para vistorias após o tremor ser sentido pelos moradores. Condomínio Smile Village, Ilhas Gregas, Riviera Francesa, Portal da Cidade, Bethoveen, Varandas do Rio Negro, Wekend, Singolare, Reserva Morada, Condomínio Vista Del Rei e Hospital Samel registraram tremores durante a madrugada.

As equipes foram deslocadas por volta das 4h40 e os bairros Cidade Nova, Ponta Negra, Parque 10, Aleixo, Aparecida e Centro foram os mais atingidos.

"Após vistoria acompanhada dos respectivos responsáveis nos locais, nenhuma anormalidade foi encontrada nas estruturas dos prédios vistoriados", relatou o Corpo de Bombeiros.

O IGP afirma que o terremoto iniciou 70 quilômetros a sudeste do distrito de Lagunas, mas foi sentido em outros países da América do Sul. O presidente do Peru, Martín Vizcara, utilizou as redes sociais para informando o caso os cidadãos peruanos.

“O forte movimento telúrico que ocorreu no início desta manhã foi sentido em várias regiões do país. Estamos avaliando as áreas afetadas. Peço a todos os nossos cidadãos que permaneçam calmos”, frisou o presidente.

Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas durante o tremor. Cidades de Ica, Lima e Chincha foram as mais atingidas.

