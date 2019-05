Rodoviários anunciam greve para esta terça-feira (28)

Caso as negociações não avancem ou as reivindicações da categoria não sejam atendidos, a frota será retirada de circulação | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) publicou um aviso de greve nesta segunda-feira (27). A greve foi aprovada em assembleia geral no dia 20 de maio, mas foi suspensa após uma reunião com o Ministério Público do Trabalho do Amazonas.

Está prevista para esta terça-feira (28), às 9h uma nova reunião com os representantes da categoria, MPT e Sindicato das Empresas de Transporte (Sinetram), para darem continuidade nas negociações.

Ao Em Tempo o diretor de comunicação social do STTRM, Gabriel Guimarães, informou que caso as negociações não avancem ou as reivindicações da categoria não sejam atendidos, a frota será retirada de circulação.

“Teremos uma reunião com o Ministério Público do Trabalho e o Sinetram, conforme for decidido daremos início a greve”, disse.

O diretor não confirmou o quantitativo da frota que será paralisado com a greve, apenas disse que “na hora” eles vão decidir, se param 100% da frota ou não.

O STTRM havia anunciado greve de 100% para a última sexta-feira (24). Entre as reivindicações da categoria estão o aumento de 5% de reajuste salarial, permanência do quadro atual dos cobradores do transporte público, além da permanência dos intervalos em horário comercial.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários as empresas de transporte público que atuam em Manaus têm o interesse de implantar um sistema em que não haja necessidade da atividade dos cobradores nos ônibus, como já funciona em outras capitais do Brasil.

