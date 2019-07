Manaus recebe prêmio de melhor previdência do país

Manaus - A Previdência municipal de Manaus se firma como referência ao ser considerada, mais uma vez, a melhor do país entre as capitais. Isso porque a Prefeitura de Manaus recebeu o primeiro lugar da edição do “Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária – 2019”, Categoria 5, na noite desta quinta-feira (27), em Foz de Iguaçu (PR).

O prêmio foi concebido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem) e recebido pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, juntamente com a equipe de técnicos da Manaus Previdência.

2017 já havia conquistado o prêmio

Em 2017, a capital amazonense já havia conquistado o 1º lugar entre as capitais no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem).

Gestão

O prefeito atribuiu mais essa conquista à boa gestão administrativa e ao comprometimento da equipe previdenciária que, segundo ele, destaca Manaus perante a maioria das capitais brasileiras que não apresentam essas características, consideradas por Virgílio como prioritárias e essenciais para a administração pública.

“É uma Previdência independente por lei, como gostaria que fosse independente o Banco Central quando eu era senador. Agora, tenho em Manaus uma Previdência independente, que é sinônimo de credibilidade. Por isso, parabenizo a doutora Daniela Benayon e toda sua equipe técnica”, destacou o prefeito de Manaus, que foi à premiação acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Autonomia

Ainda segundo Arthur Virgílio, os resultados alcançados são fruto do amadurecimento institucional, destacando novamente a autonomia conquistada pela Manaus Previdência, após a aprovação da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que garante independência à autarquia, desvinculando o cargo de diretor-presidente do mandato do chefe do Executivo municipal.

“Temos um binômio do qual não nos afastamos que é Manaus estar ajustada nas áreas fiscal e previdenciária. Considero esse prêmio o tricampeonato da Previdência e o tetra será chegarmos ao nível IV do Pró-Gestão, sendo novamente 1º lugar no Brasil”, finalizou o prefeito Arthur Neto.