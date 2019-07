Em Manaus, helicóptero é usado no resgate de PMs feridos em acidente

Manaus - Um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar do Amazonas deixou dois policiais militares feridos no fim da manhã desta sexta-feira (28). O acidente foi em uma região conhecida como Calçadão, na estrada no Marapatá, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também enviou resgate ao local. No entanto, conforme a assessoria do CBMAM, as duas viaturas retornaram ao posto, pois as vítimas já estavam sendo atendidas por equipes médicas.

| Foto: Divulgação

Segundo fontes policiais, o acidente envolveu também uma carreta. Não há informações sobre a causa do acidente. Conforme a reportagem teve acesso a imagens, dois policiais aparecem feridos.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) deslocou um helicóptero do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) para dar apoio ao resgate das vítimas.

Conforme apurou a reportagem no local, o delegado Fabiano Nascimento, titular do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que o motorista da carreta fugiu. No entanto, o proprietário da empresa, responsável pela carreta, esteve no local para acompanhar os procedimentos da polícia.

Segundo o delegado, o quadro de saúde mais grave é do tenente F. Neto. O policial militar lotado na 7ª Cicom foi transferido com auxílio de balão de oxigênio para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

O trânsito na Alameda Cosme Ferreira, onde fica a unidade hospitalar, foi interditado pela Força Tática para receber a aeronave na via.

| Foto: Divulgação

Outro policial ferido no acidente, identificado apenas como soldado Adriano, foi levado em uma ambulância do Samu para o HPS João Lúcio, também na Zona Leste de Manaus.



Assista ao vídeo gravado pela reportagem no local: