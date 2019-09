'Paulo Guedes deveria conhecer a Amazônia', diz prefeito Arthur Neto

Manaus - Após a leitura do ‘Pacto Amazônico’, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, declarou que antes de falar que a Zona Franca de Manaus (ZFM) é ‘antieconômica’, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deveria conhecer a região amazônica. A manifestação ocorreu durante coletiva de imprensa, após o segundo dia do Fórum de Cidades Amazônicas, realizado nesta sexta-feira (6), no Pavilhão Princesa Isabel, no complexo Armazém XV do Porto de Manaus, centro histórico da capital amazonense.

" Autor: Arthur Neto Título do Autor: Prefeito de Manaus Citação: O ministro Paulo Guedes foi o melhor aluno do meu querido amigo e colega de congresso, professor Roberto Campos. Quem criou a Zona Franca de Manaus foi o Roberto, então o ministro não pode dizer que o Roberto Campos fez uma tolice. Tenho profundo respeito e admiração pelo intelecto de Paulo Guedes, que é um ótimo economista, mas o ministro precisa fazer uma coisa simples que é reunir toda sua família, comprar uma passagem e passar alguns dias aqui em Manaus. Não é possível falar sobre o assunto, baseada em uma teoria que foi elaborada há 500 anos atrás. " Arthur Neto, Prefeito de Manaus

O prefeito aproveitou um momento para pedir uma reunião dos ministros com os governantes da região amazônica. “Quero conversar com o Paulo Guedes, para reafirmar minha admiração por ele, o respeito pela sua capacidade intelectual e terceiro a minha contrariedade pelo seu desconhecimento da efetiva realidade da região amazônica”, pontuou.



Nessa quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes voltou a fazer novo ataque contra a Zona Franca de Manaus (ZFM) em palestra em Fortaleza (CE). “É antieconômico e tudo mal feito”, disse o ministro diante de uma plateia de empresários e políticos do Nordeste, ao falar sobre a reforma tributária.

Em abril, após repercussão negativa da sua primeira crítica ao modelo, o ministro se reuniu com a bancada do Amazonas e prometeu que as vantagens comparativas da ZFM seriam asseguradas nas eventuais mudanças na tributação do País.

De acordo com Guedes, o modelo “é ruim” e custa bilhões em renúncia aos cofres da União e, por ser afastada dos grandes centros produtivos, também “atrapalha”, ao se referir ao projeto de desenvolvimento regional , para uma plateia lotada de políticos e empresários na capital cearense.

Encerramento do Fórum de Cidades Amazônicas

O documento do "Pacto Amazônico" foi assinado por representantes das prefeituras de capitais amazônicas como Belém (PA), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Macapá (AP) e Manaus (AM), além de municípios do interior do Amazonas reunidos pela Associação Amazonense de Municípios.

Impactadas pelas consequências ambientais do desmatamento e das queimadas, mas também pela demanda econômica de geração de renda para cerca de 20 milhões de habitantes, as cidades da Amazônia buscam alternativas sustentáveis para o desenvolvimento.

O prefeito Arthur Neto ressaltou a importância da Amazônia para o desenvolvimento do País. "Os problemas que a Amazônia enfrenta vêm da incompreensão de tantos que acham que a Amazônia é secundária e não compreendem que ela é a região mais importante do País, a mais estratégica, potencialmente a mais rica do País, que pode criar e gerar o maior montante de riquezas para os brasileiros todos e não apenas para os amazônidas", declarou o prefeito.

O pacto propõe a criação de modelos econômicos que criem tecnologias e produtos a partir da biodiversidade da floresta e também instaura um fórum permanente dos municípios amazônicos, a partir do qual se espera chegar a uma agenda ambiental comum à região.

Série 'Aruanas'

A atriz Thainá Duarte, que participou do elenco da série 'Aruanas", da Rede Globo, em que várias cenas foram gravadas no Amazonas, esteve presente no encerramento do Fórum.

"Não sou daqui, vim de São Paulo. Quando cheguei a Manaus, fui muito bem acolhida. Se todos pudessem ver a Amazônia mais de perto, iriam querer transformá-la, ao invés de derrubá-la. A decisão hoje está na mão de vocês. Que tomem medidas que acabem com a invasão de terras indígenas e preservam as populações tradicionais", afirmou.