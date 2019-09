Vídeo: Moradores pedem solução para rua com buracos e alagamentos

“A situação dessa rua é precária e ninguém olha por ela”, afirmou uma moradora da rua Tom Jobim, localizada no bairro Monte Sião, na Zona Norte de Manaus. Conforme os residentes, a falta de saneamento básico

com relação aos serviços de esgotamento e problemas com a pavimentação na via, são problemas que duram há mais de cinco anos, o que prejudica o acesso da comunidade em locais como escolas, principalmente em dias chuvosos.

Moradores jogam cascalhos nos buracos da via | Foto: Izaías Godinho

A auxiliar de logística Elane Silva, que vive no local com o marido e quatro filhos, acrescenta que os próprios moradores jogam cascalhos nos buracos da via, para amenizar os transtornos e trafegarem na área. “Jogamos até areia para melhorar a situação. É muito ruim quando a rua fica cheia de lama. As crianças podem contrair até doenças”, frisou a mulher, acrescentando que além da precariedade no sistema de esgotamento, os buracos se estendem por toda a via.



A reportagem esteve no local e constatou que um reservatório de água público apresenta ligações improvisadas para poucas residências. O Portal Em Tempo conversou com servidores de uma equipe da empresa Águas de Manaus que estava no local e eles afirmaram que, além de ilegal, as ligações tornam a água imprópria para consumo, por estarem em contato direto com a lama na via.

um reservatório de água público apresenta ligações improvisadas para poucas residências | Foto: Izaías Godinho

No cruzamento da rua Tom Jobim, a rua 4 apresenta os mesmos problemas. Diariamente, muitas crianças passam no local para acessarem a Escola Municipal Professor João Castro Filho. Conforme o vendedor autônomo, Michael Douglas ,responsável por um aluno da instituição, em certos dias a rua é intrafegável. “Eu tenho dificuldades em passar por esses buracos de moto. Às vezes a gente nem traz as crianças para a aula por conta dessas dificuldade”, frisou o homem.

Em certos dias a rua é intrafegável | Foto: Izaías Godinho

Em resposta ao Em Tempo, a empresa Águas de Manaus informou que não possui rede de esgoto na rua Tom Jobim e esclarece que detectou vazamentos na rede de abastecimento de água tratada da empresa. A empresa afirmou, ainda, que nos próximos dias, outra equipe irá ao local apurar a denúncia de ligações​ irregulares.



A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse que as equipes já iniciaram os serviços na Rua 4 e frisou que as obras vão ser concluídos ainda esta semana. "A rua Tom Jobim também será contemplada na ação da equipe de obras, que irá verificar a situação de alagamento mencionada a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis", frisou o órgão.

Assista a reportagem completa: