FVS sedia oficina de trabalho sobre violência no trânsito

Manaus - Visando reunir os diversos atores que executam ações de prevenção de acidente no trânsito, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em parceria com Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz Amazônia), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa-Manaus), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Universidade de Estado do Amazonas (UEA), realizam nesta terça-feira (17) a Oficina de Trabalho sobre Violência no Trânsito, no auditório do órgão.

Na ocasião, será lançado o aplicativo chamado de Plataforma Digital Colaborativa de Prevenção da Violência no Trânsito, pelo pesquisador da Fiocruz Amazônia, Marcílio Medeiros em parceria com Processamento de Dados do Amazonas (Prodam).

Segundo a diretora presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, a iniciativa visa expandir as ações que resultem na diminuição da mortalidade de pessoas no trânsito. “Nacionalmente, os resultados relacionados aos acidentes de trânsito são considerados uma epidemia que pode ser evitada. É preciso unir forças para mudar o cenário, portanto, esses espaços que provocam debates são essenciais para a elaboração de novas estratégias para o combate ao problema”, disse.

Rosemary salienta que o trânsito é feito por pessoas para pessoas, ou seja, cada um é responsável pelo o outro. “É inaceitável perder um cidadão por imprudência como excesso de velocidade, alcoolismo, atendimento de celular”, lamentou a diretora.

Programação

Durante o evento, será lançado o livro Violência sob o Olhar da Saúde, de autoria da Edinilsa Souza Claves e Cecília Minayo, ambas pesquisadoras da Fiocruz Rio de Janeiro.

Óbitos

A capital amazonense registrou queda no número de vítimas fatais no trânsito. Em agosto deste ano, Manaus teve o menor número de mortes no trânsito para o mês dos últimos 10 anos. Com 12 mortes registradas em agosto de 2019, a redução é de 47,83%, na comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 23 mortes.

Antes de agosto de 2019, os menores índices haviam sido registrados em 2009, 2011 e 2014, quando ocorreram 17 mortes em cada um desses anos. Em 2016, Manaus registrou o maior número de mortes, chegando a 50 óbitos ocasionados por acidentes de trânsito.

*Com informações da assessoria