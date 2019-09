Compre a camiseta e ajuda crianças na luta contra o câncer, no AM

Manaus (AM) - Para quem deseja contribuir com o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC-AM), a instituição informa que está comercializando a nova coleção de camisetas.

São quatro modelos exclusivos e cada unidade sai no valor de R$ 30. Para comprar, basta ir até a sede do GACC-AM, que fica localizada na Avenida Domingos Jorge Velho, próximo à Polícia Federal, no bairro D. Pedro II, ou entrar em contato através da central de atendimento: (92) 3659-5000.

Quem quiser adquirir a partir de cinco camisetas, o GACC-AM realiza a entrega cobrando uma taxa simbólica. Atualmente, o grupo possui 899 crianças e adolescentes cadastrados.

*Com informações da assessoria