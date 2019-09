Rua do bairro Santa Luzia alaga e moradores temem desabamentos

Pedras, barro e muita lama ficou na pista após a chuva | Foto: Divulgação

Manaus - A forte chuva da noite desta sexta-feira (27), aumentou o preocupação dos moradores da rua Professor Carlos Mesquita, no bairro Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus. Há um ano os moradores convivem com um buraco no asfalto e com a força da água da chuva, o buraco cresceu deixou os moradores apreensivos quando a estrutura das casas mais próximas.

De acordo o morador, Ronaldo Matos, há três dias uma obra de recuperação da fissura no asfalto foi iniciada, mas o problema aumentou com a chuva.

"Depois da gente muito pedir, essa semana iniciaram a obra. Uma equipe veio aqui com uma retroescavadeira e aumentou ainda mais o buraco, com a chuva de hoje, o buraco cresceu mais, água invadiu três casas e moradores tiveram prejuízos, mas a preocupação mesmo é com a consequência que isso tudo pode trazer para estrutura das casas, já que a água da chuva tá escorrendo para debaixo das casas", disse o morador.

Além do problema com o buraco no asfalto, os bueiros da rua transbordaram e o entulho da obra ficou espalhado pela rua.

Veja um dos vídeos feitos pelos moradores

Moradores retiraram o entulho do meio da rua | Autor: Divulgação