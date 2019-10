Prefeitura de Manaus seleciona novos artistas para o Boi Manaus 2019

Manaus - A partir desta terça-feira, 1º de outubro, a Prefeitura de Manaus abre o processo de seleção do Boi Manaus 2019, para a escolha de dois novos artistas, que irão integrar a programação especial em comemoração ao aniversário dos 350 anos de Manaus. A festa acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

“O Boi Manaus já uma tradição e neste 350 anos de Manaus será ainda mais especial. Estamos preparando uma programação cultural ampla e repleta de ações, que valorizem a identidade do nosso povo”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Os candidatos às vagas deverão se inscrever no processo seletivo entregando portfólio físico que comprove cinco anos de atuação como artista de boi-bumbá. O portfólio deverá ser entregue em horário comercial, das 8h às 17h, no protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), até segunda-feira, dia 7/10.

Para comprovar os cinco anos de atuação no boi-bumbá, os artistas podem entregar matérias de jornais, sites, portais e revistas, com nome do veículo e data especificados, CDs e DVDs, cujo peso na pontuação é um; além de cartas de indicação assinadas pelos presidentes dos movimentos e pelos presidentes oficiais dos bois-bumbás, de Manaus e de Parintins, que terão peso dois no processo de seleção. A quantidade de material é ilimitada. Não serão aceitas postagens de redes sociais.

A proposta foi uma decisão conjunta entre a Manauscult e a Comissão de Artistas do Boi Manaus, com o objetivo de renovar o elenco de artistas e dar oportunidade aos talentos que queiram se apresentar na festa que tradicionalmente comemora o aniversário da cidade.

Outra decisão feita em comum acordo é a de que os três artistas que saíram da programação no ano passado – Ricardo Lyra e Renato Freitas, por deixarem de se apresentar, e Cezar Pinheiro, por conta da pontuação -, não precisarão comprovar portfólio, pois estarão automaticamente inscritos.

Dúvidas

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a diretoria de Eventos, pelo telefone (92) 3236-9387.

Os artistas selecionados por meio de portfólio farão a apresentação de três músicas mediante um corpo de jurados em um estúdio de gravação no próximo dia 20 de Outubro, por ordem de sorteio. A Manauscult será responsável pelo espaço e pela banda base que gravará com os candidatos no dia da audição.

A dinâmica foi acordada com os artistas em reunião realizada na sede da Manauscult, no último dia 13 de setembro, e visa dar maior acuidade para a análise da técnica vocal. Cada candidato terá direito a apresentar três músicas.

Os jurados que avaliarão os novos nomes serão os mesmos que julgarão as apresentações dos artistas durante o Boi Manaus 2019.

Comissão

Três representantes da Comissão de Artistas do Boi Manaus e dois servidores da Manauscult ficarão responsáveis por avaliar os portfólios e selecionar os nomes que irão para a seletiva junto aos jurados.

A Comissão de Artistas do Boi Manaus, atualmente, é composta por Leonardo Castelo, Prince do Boi e Robson Júnior. Os servidores da Manauscult, bem como os jurados, serão designados pelo diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

Histórico

Em 2017, pela primeira vez, os artistas que se apresentaram no Boi Manaus foram avaliados por uma comissão que julgou os critérios performance, indumentária e qualidade musical. Pelo regulamento, os últimos três artistas com menor pontuação obtida no evento do ano anterior saem da programação e podem concorrer com os demais inscritos às vagas abertas no ano seguinte. O objetivo é garantir a qualidade das apresentações, em respeito ao público que prestigia os artistas.