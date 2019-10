Ônibus tem parada alterada para obras do Complexo Viário do Manoa

Prefeito Arthur Neto percorre obras da Prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus informa que a partir desta segunda-feira, 30, devido à obra do complexo viário do Manoa, três linhas de ônibus tiveram o ponto de embarque e desembarque alterado para garantir o avanço nos serviços e o fluxo de veículos no local. Agentes de trânsito e fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuam na área para orientar condutores e usuários do transporte coletivo.

Mudanças

As linhas 640 (T4 - T3 / Cidade Nova / T1/ Centro), 448 (Cidade de Deus / T1 / Centro) e 300 (T3 – T1 / Centro), que antes paravam na plataforma central localizada em frente ao frigorífico Vitello, agora fazem o embarque e desembarque de passageiros na parada seguinte, à direita.

Como é o Complexo Viário do Manoa

Complexo Viário do Manoa | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Com uma área de abrangência de 283 mil metros quadrados, o complexo viário é composto por um viaduto, que transpassará por cima de uma rotatória, e um sistema binário de tráfego na área dos bairros Mundo Novo e Cidade Nova.

E como estão as obras do Complexo viário do Manoa?

Complexo Viário do Manoa | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Os trabalhos estão divididos em duas etapas. Na avenida Max Teixeira, está sendo concluído o isolamento da área por tapumes, paralelo à instalação do canteiro. A expectativa é de que no próximo mês, o cronograma entre na fase de construção da nova rotatória na entrada do Manoa.



Simultaneamente, as equipes de obras atuam no recapeamento de nove vias do Mundo Novo, que se integrarão ao sistema binário que será implantado com a construção do complexo viário. Ao todo, serão 2,2 quilômetros de recapeamento completo nas ruas Professor Carlos Barroso, Doutor Astrolábio Passos, Aracatu, Anjicos, Angra dos Reis, Wilson Campos, André Jobim, Maria da Saúde e Doutor Augusto Linhares.