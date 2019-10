Moradores do bairro da União ganham campo de futebol revitalizado

A meta é entregar 42 espaços esportivos revitalizadas até 2020 | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Manaus - Um campo de futebol e uma sede administrativa foram entregues revitalizadas aos moradores do bairro da União, zona Centro-Sul, na noite desta segunda-feira (30). O local, que fica entre as ruas Nazareth Mesquita e Ézio Ferreira, integra o pacote de reformas de espaços esportivos coordenados e executados pela Prefeitura de Manaus.

"Mais uma vez, estamos entregando um projeto que vai beneficiar a população. Essa área está totalmente revitalizada e é um espaço que a comunidade vai utilizar para praticar esportes e ter uma vida mais saudável", disse a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio.



Além de incentivar a prática esportiva, uma das missões da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) é também oferecer à população mais locais como esse. “O prefeito Arthur tem esse cuidado de oferecer às comunidades um espaço apropriado para o esporte. A população vai poder praticar seus esportes e ter uma melhor visão do futuro", destacou o secretário da Semjel, João Carlos.

A obra é fruto de emenda parlamentar do vereador David Reis, que possibilitou a realização dos serviços de recuperação de grades e alambrados, revestimento cerâmico, instalação de portas de ferro e alumínio, instalações elétricas e hidrossanitárias, além de pintura e limpeza geral do espaço.

Os moradores comemoram a entrega do novo campo de futebol. "Esse momento é muito importante para nós. O local está muito melhor com essa reforma e agora poderemos aproveitar", disse o autônomo Nelson Siqueira, que mora no bairro há 40 anos.

A meta, segundo a prefeitura, é entregar 42 espaços esportivos revitalizadas até 2020, pelo pacote de reformas em homenagem aos 350 anos de Manaus, ampliando e incentivando a qualidade de vida da população manauara, por meio de ações de esporte e lazer.

*Com informações da assessoria