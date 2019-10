Casa pega fogo após vazamento de gás no bairro Colônia Terra Nova

Manaus - Um incêndio que ocorreu por volta das 8h22 da manhã deste sábado (05) assustou os moradores de uma residência na Rua Caldeus, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado pelos residentes da casa de alvenaria. A equipe de socorro de deslocou até o local e controlou as chamas que teriam iniciado após vazamento de gás do tipo GLP (gás liquefeito de petróleo), o mesmo gás de cozinha. Nenhuma vítima foi registrada.

Segundo os Bombeiros, quando chegaram ao local, o proprietário do imóvel já atuava no controle das chamas, utilizando uma bomba de água. Outros relatos de moradores atestam que no momento em que o fogo começou, uma pessoa estava dormindo, mas felizmente não ficou ferida.