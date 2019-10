Homem é resgatado após se afogar na Praia da Ponta Negra, em Manaus

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atendeu no inicio da tarde deste domingo (6) uma ocorrência de afogamento na Praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações dos agentes, a ocorrência se enquadra no Grau 3 de afogamento, que é quando a pessoa apresenta muita espuma na boca ou nariz.

A vítima é do sexo masculino, tem 44 anos e não foi identificada. A equipe de guarda vidas fez o primeiro atendimento, enquanto os bombeiros se deslocavam para a realizar o resgate. A equipe do Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o homem para um hospital da capital, onde continuará a receber atendimentos de saúde. O quadro de saúde da vítima ainda não foi informado.

Número de afogamentos cresce

O número de mortes por afogamento no Amazonas cresceu no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses de 2019, foram 57 mortes, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), cinco a mais que o registrado em 2018.

Recomendações

A recomendação é priorizar balneários com salva-vidas , pois caso alguém se afogue haverá um profissional capacitado para realizar procedimentos de reanimação. O uso de bebidas alcoólicas é um complicador, pois, na hora da emergência, a embriaguez atrapalha a tomada de decisões por quem está se afogando ou por quem pode chamar socorro.



Para quem vai andar de jet-ski ou caiaque, o uso de coletes salva-vidas é indispensável. De acordo com os bombeiros, são equipamentos que podem garantir a segurança de quem está se divertindo e assim evitar um acidente.