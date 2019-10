Manaus investe R$ 100 milhões para serviços de tapa-buracos

O prefeito de Manaus Arthur Neto confirmou que o programa de tapa-buracos com recursos de R$ 100 milhões deve começar ainda esta semana | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus vai investir R$ 100 milhões em tapa-buracos, como obras complementares às frentes já em execução do Programa de Requalificação Viária de Manaus – Requalifica, que deverá recapear mais de 450 quilômetros de vias em toda a cidade. As informações são da assessoria.

Nesta segunda-feira ( 7), o prefeito Arthur Virgílio Neto e o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, estiveram acompanhando os trabalhos em mais uma via na zona Oeste.

A avenida Arterial Norte, no conjunto Aruanã, liga a avenida Brasil à avenida Coronel Teixeira, funcionando como um importante corredor viário. São 500 metros de via que estão recebendo o recapeamento. “Aqui, nós estamos ligando a avenida Brasil à estrada da Ponta Negra. São mais de 500 metros de asfalto e é uma obra de mobilidade urbana na medida em que ela diminui distâncias”, destacou o prefeito.

Serviço imediato

Arthur também confirmou que o programa de tapa-buracos com recursos de R$ 100 milhões deve começar ainda esta semana. “Nos próximos dias nós vamos, finalmente, entrar com R$ 100 milhões em tapa-buracos. Faltam detalhes para que eu possa assinar a ordem de serviço das obras que são complementares ao Requalifica. Se a gente não pode fazer tudo, tudo de recapeamento, a gente vai complementar com tapa-buracos para estabilizar a cidade completamente”, afirmou.

Outras obras:

Outras obras de mobilidade estão em andamento, como os complexos viários da Constantino Nery e do Manoa, a recuperação viária do Distrito Industrial 1, com obras diferenciadas com asfalto rígido nas bolas da Samsung e da Suframa. E, nos próximos dias, será iniciado o serviço de recapeamento na avenida general Rodrigo Otávio, uma das portas de acesso ao Distrito Industrial e de interligação da zona Sul com o resto da cidade.

