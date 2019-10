Família busca adolescente desaparecida desde terça-feira (1)

Manaus – A família da adolescente Talia Rebouças Vieira, de 16 anos, está procurando por ela desde a última terça-feira (1). Conforme informações passadas pela tia, a menina saiu de casa dizendo que iria extrair um dente, mas desde lá não foi vista.

A adolescente mora com os avós. No dia do desaparecimento saiu para fazer compras, retornou para casa, pegou pertences pessoais e afirmou que iria para a casa da mãe, pois faria a extração de um dente. "Ela saiu às 16h e disse que retornaria na quarta-feira, mas não chegou na casa da mãe dela”, disse a tia, Priscilla Gabriele Sousa dos Santos.

A mãe ligou para a tia a fim de saber o paradeiro da menina, que não chegou em sua casa. A família cogitou a possibilidade de ela estar com o namorado, mas o mesmo também não tem notícias dela.

"Tentamos registrar um Boletim de Ocorrência, mas a delegacia não aceitou porque não tínhamos toda a documentação dela", disse a tia. A delegacia também informou à família que o registro precisava ser feito na especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Depois de uma busca intensa pela casa, a avó achou os documentos e retornou à delegacia para realizar o B.O.

Talia estava com esta roupa no dia em que desapareceu. | Foto: Divulgação

A família descarta a possibilidade de que ela tenha planejado uma fuga. Como estava sem celular, não tinha como ter contato com amigos ou outras pessoas. "Ela estava feliz, é a semana do aniversário dela, ela ia ganhar uma festa. Não tem motivo aparente", complementou a tia.