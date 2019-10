Trânsito terá interdições para Círio de Nazaré em Manaus

Manaus - A partir das 14h deste sábado (12), as ruas do entorno da praça Nossa Senhora de Nazaré, no Adrianópolis, zona Centro Sul, serão interditadas para a organização do traslado e do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

O deslocamento será realizado às 18h, em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14 de Janeiro, zona Sul. No dia seguinte (13), a imagem retorna para a igreja de Nossa Senhora de Nazaré.

O trânsito terá interdições momentâneas, somente na passagem dos fiéis que se deslocam para a Praça 14 e retornam para a Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Todo o trajeto será monitorado por agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus, posicionados nas principais esquinas e acompanhando a procissão com motos e viaturas. Após a passagem dos fiéis, o trânsito será liberado.

No sábado, o itinerário da procissão inclui a avenida Mário Ypiranga, rua Teresina, depois segue na avenida Maceió (contramão de direção até o retorno em frente ao portão do cemitério São João Batista), avenida Major Gabriel, rua Tarumã e Santuário de Fátima.

A volta da imagem, o chamado Círio de Nazaré, será realizada a partir das 7h de domingo. A procissão sairá da praça Nossa Senhora de Fátima e segue na rua Tarumã, acessa a avenida Duque de Caxias, passa pelo viaduto Josué Cláudio de Souza, segue na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, desvia para a rua Natal e retorna para a avenida Mário Ypiranga e chega na praça Nossa Senhora de Nazaré.

