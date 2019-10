‘Festa da Criança’ invade escola no Val Paraíso, em Manaus

Manaus - Às vésperas do Dia da Criança, comemorado neste sábado (12), a escola municipal Professor Ivomar de Lima Vieira, localizada na comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, recebeu a programação da “ Festa da Criança ”. A atividade, realizada pela Prefeitura de Manaus nesta sexta-feira (11), faz parte da semana especial dedicada às crianças da capital.

“Há três anos, o Fundo Manaus Solidária, presidido pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, coordena as ações comemorativas da ‘Semana da Criança’. A ação homenageia a criançada com muita alegria, através de apresentações culturais, jogos infantis, cineminha, orientações de educação bucal, ambiental e de trânsito, além de distribuição de brinquedos”, disse a vice-presidente do Manaus Solidária, destacando que a festa atendeu nos últimos três dias mais de duas mil crianças.

Atividades recreativas, apresentações e lanches fizeram parte da programação | Foto: Karla Vieira

Essa é a primeira vez que a “Festa da Criança” chega à unidade de ensino na zona Leste. Aproximadamente 600 alunos, com idade entre 3 a 5 anos, matriculados nos turnos matutino e vespertino, participaram das atividades recreativas ao lado dos personagens da turma do Parque Cidade da Criança e Garis da Alegria.

“A escola é uma instituição que acolhe todas as crianças da comunidade Val Paraíso, localidade que possui muitas áreas em vulnerabilidade social. Então, essa programação que a prefeitura está oferecendo é de suma importância para interação em grupo e, principalmente, para despertar a vontade de ir à escola”, afirmou a diretora da unidade, Alvanice Lopes.

Secretarias municipais como a Smjel, Seminf e Semsa apoiam o projeto 'Festa da Criança' | Foto: Karla Vieira

Além de garantir diversão, a atividade contou com o apoio das mães dos estudantes, que auxiliaram as professoras na realização das brincadeiras e na distribuição de lanches e brinquedos. “Esse momento está sendo muito grandioso para mim e minha filha Paola, e para todos os envolvidos. Eu agradeço essa iniciativa da Prefeitura de Manaus por nos conceder esse evento que está sendo muito importante para as crianças”, declarou a dona de Casa, Lucilene Lima.

A “Festa da Criança” conta com a participação das secretarias municipais de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Comunicação (Semcom), Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp), Educação (Semed), Saúde (Semsa), Casa Militar, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

*Com informações da assessoria