Pacientes de hospitais em Manaus recebem visita de heróis e princesas

Manaus - Pensando numa maneira de amenizar e proporcionar um carinho a mais às crianças que estavam na ala infantil do Hospital Delphina Aziz e da UPA Campos Sales, a direção do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humanos (INDSH) e um grupo de voluntários realizou, nos dias 11 e 12 de outubro, uma ação de entretenimento para as crianças que passaram pelas unidades hospitalares.

Na UPA Campos Sales, crianças que recebiam alta ganharam presentes | Foto: Divulgação/HPS Zona Norte

Na sexta-feira (11), os pais que chegavam ao pronto-socorro já percebiam a diferença na rotina do hospital, principalmente quando se deparavam com duas princesas na recepção do PS Infantil.

As crianças que estavam internadas na Ala Infantil do Hospital Delphina Aziz receberam a visita inesperada de voluntários do grupo Heróis da Vida Real. Os heróis voluntários se solidarizaram com as crianças, e interagindo com brincadeiras, faziam brotar sorrisos nos rostinhos delas, que por alguns momentos acabavam esquecendo que estavam internadas.

Já na UPA Campos Sales, os colaboradores fizeram doação de brinquedos para as crianças que passaram pela unidade. Os brinquedos foram entregues no momento da alta do paciente.

Voluntários fizeram a alegria dos pacientes no Dia das Crianças | Foto: Divulgação/HPS Zona Norte

Segundo a diretora administrativa da UPA, Renata Duran, essa ação mostra como os colaboradores se envolveram na organização, demonstrando cuidado e atenção com os pacientes. “Isso para nós é uma grande conquista, ver essa manifestação de carinho dos nossos colaboradores com as crianças. O sorriso delas e a emoção dos colaboradores foi muito gratificante, que mostra que estamos no caminho certo na valorização do paciente”.

Para a diretora assistencial do Hospital Delphina Aziz, enfermeira Geowanna Higino, essa ação consolida o objetivo da gestão do Complexo Hospitalar que é a integração, responsabilidade, atendimento humanizado e respeito à vida. “Tivemos todo o cuidado em receber os voluntários sem trazer prejuízo ao tratamento dos nossos pacientes, principalmente com o controle de infecções. Fizemos um projeto para essa ação envolvendo várias áreas do hospital".