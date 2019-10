Fantástico mostra apurações no 'Caso Flávio' em Manaus

Secretário Executivo de Articulação Luiz Alberto Carijó prestou esclarecimentos na Câmara Municipal de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O Programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, exibido neste domingo (13) destacou as medidas que a Prefeitura de Manaus adotou para apurar as denúncias de envolvimento de um servidor municipal e de um veículo no caso do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues.

Além dos fatos que levaram a prisões dos envolvidos, o programa mostrou imagens da participação do Procurador-Geral do Município, Rafael Albuquerque, e do secretário Executivo de Articulação Política, Luiz Alberto Carijó, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), no último dia 9, onde foram explicar, a convite dos vereadores, todas as medidas adotadas pela Prefeitura no caso, entre elas as sindicâncias. "Vamos fazer a apuração de forma transparente e clara. Se necessário, haverá punições", disse o secretário Carijó.

Sindicâncias

O secretário Carijó confirmou a abertura de sindicâncias para apurar a conduta do sargento da Polícia Militar Eliseu da Paz, lotado na Casa Militar e o uso do carro que o servidor usava no dia da morte do engenheiro.

“Não houve nenhum tipo de prevaricação. Todas as medidas que cabem à instituição Prefeitura de Manaus estão sendo tomadas. Todos os fatos estão sendo apurados”, afirmou Carijó.

Ainda de acordo com Carijó, a Prefeitura de Manaus não foi citada, por carta, ofício ou qualquer outro tipo de documento para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

“Nós já temos duas comissões de sindicâncias para apurar as circunstâncias de envolvimento de um servidor público, ocupante de cargo em comissão, no evento. A outra comissão de sindicância instaurada é para apurar as circunstâncias de utilização de um veículo. Caso comprovada alguma ilegalidade, aplicaremos as penalidades passíveis de serem aplicadas”, esclareceu Carijó



Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus, esclareceu por meio de nota que vem se colocando em seu papel político e institucional de tomar todas as medidas cabíveis para apurar possíveis desvios e irregularidades e providenciar as punições.

“Não houve nenhuma orientação superior, seja do prefeito ou de quem quer que seja. Até porque, no dia do evento, o prefeito estava em um procedimento médico no hospital Adventista e estava, inclusive, sedado. Não houve qualquer tipo de acobertamento, nem interferência do prefeito ou da prefeitura".

Decreto Municipal prevê segurança à família

O procurador-geral do município, Rafael Albuquerque, destacou a existência do Decreto Municipal 2.572, de outubro de 2013, que prevê a segurança pessoal, por servidores da Casa Militar, para o prefeito, vice-prefeito e suas respectivas famílias. Mesmo assim, ele explicou que foram instauradas duas sindicâncias para apurar a presença do servidor municipal lotado na Casa Militar no dia ocorrido.