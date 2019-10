'A Manaus do futuro é a capital do desenvolvimento sustentável'

Manaus - Poucas funções enchem um cidadão de tanta honra e responsabilidade quanto ser prefeito de um município. Arthur Virgílio Neto, 73, já assumiu esse dever por três mandatos durante sua trajetória política. No ano em que Manaus completa 350 anos de história, o prefeito da capital amazonense fala sobre o orgulho de ser cidadão manauara, os desafios e potenciais de desenvolvimento da cidade e o legado que ele pretende deixar para a Manaus do futuro.

EM TEMPO - São 350 anos de Manaus. Como cidadão manauara, do que o senhor sente mais orgulho na cidade?

ARTHUR NETO - Da sua história, do seu legado com mais de 10 mil anos de cultura indígena, da sua miscigenação e de seu povo aguerrido. Por isso, desde que assumi, novamente e após 20 anos, a gestão municipal de Manaus busquei resgatar o seu Centro Histórico, com obras que recuperam mais que importantes monumentos da Manaus da Belle Époque, mas que, sobretudo, resgatam nosso orgulho, nossa essência. O projeto de ressignificação do centro fomenta o turismo, embeleza a cidade, mas o que mais representa para mim é o valor sentimental, é saber que levamos os manauaras de volta ao Centro, com ações de fomento à cultura, e despertamos o interesse do nosso povo por sua história e tradição.

EM TEMPO - O senhor já esteve à frente da Prefeitura por três mandatos. Qual a diferença entre administrar Manaus nos anos 90 e administrá-la hoje? Os desafios são maiores ou diferentes?

ARTHUR NETO - Os desafios são maiores, sem dúvida. Manaus cresceu muito, a cidade é outra e vivemos também um novo tempo, o da revolução 4.0, da tecnologia. Então, mais que levar infraestrutura, como estamos fazendo como nunca antes com o nosso programa de recapeamento, o Requalifica, com a recuperação do Distrito Industrial, a construção de dois complexos viários e tantas outras ações, precisamos também acompanhar as mudanças da Era Digital. Manaus possui vocação de Cidade Global, mas para que isso se torne realidade não pode ficar de fora da revolução tecnológica. Digo, com orgulho, que tenho feito minha parte. Enquanto prefeito, criei a Secretaria Municipal de Trabalho, Tecnologia e Inovação (Semtepi), e que em pouco tempo já colocou Manaus entre as dez cidades mais empreendedoras.

EM TEMPO - E quais são os potenciais da nossa cidade?

ARTHUR NETO - Sempre repito que Manaus possui duas vocações: a de Cidade Global e Meca do Turismo. Mas ainda há um longo caminho a se seguir e que fundamentalmente passa pelo reconhecimento dos próprios brasileiros para a importância de apostar, cada vez mais, nesta região e em suas potencialidades.

EM TEMPO - Quem são os manauaras que lhe inspiram?

ARTHUR NETO - Tantos nomes me inspiram como Milton Hatoum, Óscar Ramos, Márcio Souza e outros talentos da nossa terra, como também me inspiram os nossos trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Limpeza Pública, da Educação. Inspira-me o servidor do asfalto, o gari, o operário que constrói nossas escolas e que faço questão de que tenham seus filhos matriculados nelas um dia, como um legado de pai para filho. Isso me toca e inspira muito.

EM TEMPO - Como prefeito, qual a marca que o senhor quer deixar para a Manaus 350?

ARTHUR NETO - O maior presente que a capital do Amazonas e da Amazônia pode receber é uma gestão que tem prestígio e recursos para melhorar a qualidade de vida da população. Com grandes obras em execução, como os complexos viários do Manoa e da Constantino Nery, três centros educacionais para educação infantil e ensino fundamental, restauro de prédios históricos e um ousado programa de recapeamento e tapa-buracos. Tudo isso, além das dezenas de obras que realizaremos no ano que vem, são frutos do nosso equilíbrio fiscal, perseguido com muito afinco desde o início da minha gestão, com cortes na carne para priorizar investimento, com compromisso, e que agora não tenho dúvidas deixará muitos legados para as administrações futuras. O legado de uma gestão responsável não se reflete só com o concreto e o asfalto chegando até às pessoas. Isso é importante, claro, mas é só a ponta do resultado do grande trabalho que estamos fazendo ao organizar a administração pública e ao conquistar prestígio mundial para que esses resultados melhorem cada vez mais a vida dos manauaras.

EM TEMPO - Qual é a Manaus do futuro? Como é possível alcançar essa Manaus do sem perder nossa essência, de cidade coração da floresta e raízes indígenas?

ARTHUR NETO - A Manaus do futuro é a capital da Amazônia, a capital do desenvolvimento sustentável. A Manaus que o Brasil precisa valorizar, porque a Amazônia é a última fronteira de desenvolvimento possível para este país, para que o Brasil alcance reconhecimento internacional. O mundo não está preocupado com o Sul, que eu também acho lindo, o mundo está preocupado com a Amazônia. E o Brasil precisa entender disso de uma vez por todas, sob o risco de perder sua única chance de se tornar desenvolvido.