Sepror abre inscrição para curso de Atividade da Agricultura Familiar

O público esperado deverá apresentar conhecimentos básicos em pecuária racional em bovinos leiteiros, sejam eles criadores ou técnicos. | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas (Sepror) oferecerá o curso “Cadastro da Atividade da Agricultura Familiar”, que acontecerá na próxima quarta-feira (30), a partir das 9h, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) aos 62 municípios do estado.

O curso será ministrado pelos engenheiros florestais e servidores do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) Eirie Vinhote e Nadiele Pacheco. "É um curso destinado a técnicos extensionistas e agricultores familiares, que tem como foco treinar esse público alvo nos procedimentos, normas, requisitos e critérios para se obter a dispensa de licenciamento nas atividades da Agricultura Familiar", esclareceu Nadiele.

O público esperado deverá apresentar conhecimentos básicos em pecuária racional em bovinos leiteiros, sejam eles criadores ou técnicos.

As inscrições para o curso podem ser feitas em um dos 63 escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), nos municípios e no Departamento Pedagógico da Sepror, localizado na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, Bloco G, Conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim.

Para dúvidas e mais informações, entrar em contato pelos números (92) 99126-2910 ou 99206-2377.