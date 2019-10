Forte armamento de criminosos ameaçam população amazonense

1.797 armas de fogo foram apreendidas em Manaus neste ano. | Foto: Reprodução Web

Manaus - De janeiro até setembro deste ano, as forças de segurança do Estado apreenderam 1.797 armas de fogo, de diversos calibres em Manaus. No meio dessa estatística, fuzis, granadas e submetralhadoras também foram retiradas de circulação pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e preocupam policiais e autoridades pela forma de poder letal de alguns armamentos.

"A grande maioria das armas são encomendadas pelas facções a contrabandistas de armas que se utilizam das continentais distâncias do Amazonas e as trazem da Venezuela, Colômbia e Peru principalmente", disse o delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado (DRCO).

Delegado Sinval Barroso, do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado (DRCO). | Foto: Divulgação

Em 2017, o delegado titular do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Paulo Mavignier, chegou a divulgar que fuzis e metralhadoras das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, estavam desembarcando no Amazonas e aumentando o poder de fogo das organizações criminosas especializadas em tráfico de drogas que atuam na região.

À época, autoridades de segurança do Estado afirmaram que as armas usadas pelos guerrilheiros estavam sendo vendidas aos traficantes para serem utilizadas na segurança armada do transporte fluvial de drogas da tríplice fronteira para Manaus. Estas eram as armas que deveriam ser entregues ao governo colombiano, conforme acordo de paz firmado entre as partes.

"Temos combatido esta situação por meio de ações contra grupos organizados e a intensificação do combate a pirataria nos rios", afirmou o delegado Sinval Barroso.

Tortura e uso de armas de grosso calibre



Grupos criminosos que atuam nas facções criminosas Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho vem travando um batalha sangrenta no Estado. De acordo com informações de policiais, os bandidos estão utilizando armamentos de guerra, como AK-47 e fuzil 765. Recentemente, um caso chocou a população de Manaus pela crueldade usada em uma invasão. Na semana passada, um vídeo circulou nas redes sociais, e mostrava a líder comunitária Lucinéia Ferreira Lima, 51, e seu filho Yuri Lima Barros, 19, amarrados e ensanguentados pouco antes de serem mortos, na madrugada do dia 17 de outubro.

| Foto: Josemar Antunes

Nas imagens, um homem pergunta por armas e se diz membro da facção CV. Ele agride as vítimas e afirma que todos vão morrer. A gravação mostra um dos criminosos amarrando e agredindo as vítimas pouco antes de as decapitarem. Um dos membros do CV ameaça diversas vezes explodir a boca da comunitária com uma granada. No local, os criminosos picharam a sigla da facção com sangue das vítimas em uma janela e uma geladeira

Mulher é torturada e ameaçada com uma granada. | Foto: Divulgação

Outro vídeo, também divulgado em grupos de WhatsApp, na noite do dia de 17 de outubro, mostra um jovem sendo torturado por integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN). O vídeo tem 43 segundos. Nas imagens, os criminosos amarram o jovem e fazem várias perguntas. Vocês mataram quantos? Questiona um dos suspeitos, o rapaz responde: “Não foi eu que matei não, mano”.

Outro suspeito fala para o jovem que ele tem que morrer como homem, pois é criminoso. Nas imagens, os assassinos ainda debocham do Comando Vermelho (CV), facção rival.

| Foto: Divulgação

O homem, conforme relatos, seria o que foi assassinado dentro de um carro no Porto do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Entretanto, a polícia informou que já teve acesso ao vídeo, mas as caraterísticas do homem que aparece nas imagens são diferentes do que foi morto no São Raimundo. Outra hipótese é que seria uma das vítimas dos crimes no São Francisco, na Zona Sul, porém, a polícia também não confirma.

Monte Horebe

Na invasão Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus, uma série de crimes têm envolvimento com a guerra entre FDN e CV. As duas facções, que já foram aliadas, brigam pelo domínio do tráfico de drogas na capital amazonense. Em todos os casos registrados este ano, os criminosos usavam pistolas e fuzil.

A Polícia Militar, por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), intensificou o policiamento no conjunto residencial Viver Melhor e na invasão conhecida como Monte Horebe, para inibir as ações criminosas.



Mais armas em circulação

Na contramão do Estatuto do Desarmamento e contra os ideais ideológicos de ativistas políticos, algumas das principais premissas que levaram à eleição do presidente Jair Bolsonaro foram as pautas de segurança e a liberação do porte de armas, como argumento de defesa pessoal contra a criminalidade. No entanto, a medida causa divergências sobre sua efetividade.

Uma das maiores autoridades em criminologia do Reino Unido, o cientista social americano Lawrence Sherman, em entrevista à BBC disse: "Se há mais armas, há mais crimes".



Em sua última vinda ao Brasil, para participar do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em João Pessoa (PB), que ocorreu entre os dias 31 de julho e 2 de agosto deste ano, o especialista, que também é diretor do Centro Jerry Lee de Criminologia Experimental da Universidade de Cambridge, disse que flexibilizar o uso de armas de fogo, conforme o plano do governo Jair Bolsonaro, vai levar a um aumento no número de mortes causadas por estas. "Armas são letais. Quem disser que (mais armas) são efetivas, não olhou de perto as evidências", afirmou.

Segundo o professor, a experiência britânica mostra que é possível reduzir a criminalidade radicalmente, mas adverte que o processo é longo. Para ele, "o mais importante" seria a "o papel da classe média em exigir mais ordem, profissionalismo e independência da polícia para fazer a coisa certa sob a supervisão do Judiciário".