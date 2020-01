Sítio em Manacapuru realiza ação para crianças com autismo

O Sítio Mundo Azul foi inaugurado recentemente e fica localizado na Rodovia AM-070, Km 62, Ramal Nova Esperança, Km 5, no município de Manacapuru (distante a 99 Km de Manaus), no Amazonas. | Foto: Divulgação

Manaus - Criado para ser uma opção de turismo ecológico aliado ao acolhimento e inclusão da pessoa com deficiência, especialmente autistas, estimulando a aprendizagem e o desenvolvimento por meio do contato com a natureza, o Sítio Mundo Azul realiza neste sábado (21), a primeira ação social para acolher exclusivamente famílias de baixa renda dos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão e região.

A ação reunirá mais de 20 profissionais das seguintes especialidades: Psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pedagogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, odontólogo, entre outros voluntários. Todos os profissionais atuarão de forma voluntária e os atendimentos serão gratuitos.

Essa será a primeira ação de voluntariado promovida pelo Sítio Mundo Azul. Os atendimentos acontecem em dois horários: de 9h às 12h e de 13h às 15h.

“O foco dessa ação é o acolhimento de famílias de baixa renda das regiões de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão que tenham filhos com diagnóstico recente de autismo ou que estejam em filas aguardando atendimento. Será um dia de rodas de conversas, orientação aos pais e atendimento com os profissionais de saúde”, enfatiza Jane Maria Santana Ushikoshi, proprietária e fundadora do Projeto Sítio Mundo Azul.

O Sítio Mundo Azul foi inaugurado recentemente e fica localizado na Rodovia AM-070, Km 62, Ramal Nova Esperança, Km 5, no município de Manacapuru (distante a 99 Km de Manaus), no Amazonas. A concepção da criação do lugar foi totalmente motivada em função das necessidades de Tiago Ushikoshi, de nove anos; filho de Jane e de Érico Ushikoshi. Tiago foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde os 2,5 anos de idade.

“É um sitio de turismo agroecológico, turismo rural mesmo. Mas, tivemos essa pegada da inclusão. E, claro, a motivação foi pelo Tiago e a partir das necessidades que a gente via pra ele. Então, acabamos expandindo a ideia de levar não só para o Tiago, mas para toda família que tenha uma criança especial e que sonhava com um ambiente mais voltado para eles, algo mais acolhedor. Pensamos em um lugar onde eles pudessem ir sem medo, sem que tivesse alguém olhando atravessado se a criança estiver fazendo algum tipo de atitude que se considera estranha aos olhos de uma pessoa dita normal, ou neurotípico, como a gente chama”, revela Jane Santana.

Passaporte

Mesmo as famílias sem crianças com autismo podem visitar o Sítio Mundo Azul. Para ter acesso ao local é necessário pagar pelo passaporte que custa R$ 30 por pessoa. Crianças especiais não pagam o passaporte.

Para mais informações sobre a ação social para famílias de baixa renda ou mesmo sobre agendamentos de visitas para o Sítio Mundo Azul, basta entrar em contato pelo telefone: (92) 98218-1321 ou ainda pelas redes sociais @sitiomundoazul