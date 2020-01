Bancada quer incluir 23 novos campos de gás no AM para licitação

O Senador Omar Aziz (PSD) lidera a bancada para pressionar a ANP no processo de licitação | Foto: Agência Senado

Brasília (DF) - A bancada do Amazonas, liderada pelo senador Omar Aziz (PSD) mobiliza-se para pressionar a Agência Nacional do Petróleo e Biocombustível (ANP) para incluir 23 campos com potencial de produção de gás natural no Amazonas, no novo edital de licitação. A informação é da coluna Radar, da Revista Veja.

Alguns desses reservatórios de óleo e gás estão na Bacia do Solimões e também no campo do Azulão, localizado no município de Autazes, onde foram identificados novos poços de gás natural.

Segundo a publicação, a ‘expectativa e que a exploração desses campos atraia para o Amazonas cerca de R$ 270 milhões, além de arrecadação de impostos e de outros benefícios para a região’. O pedido da bancada foi feito ao diretor geral da ANP, Décio Oddone.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), responsável pelo licenciamento ambiental, informou a Agencia Nacional do Petróleo que esses blocos não estão localizados em terras indígenas e nem em área de conservação ambiental. O Ministério Público Federal (MPF) é contrário à indicação desses campos, por questões ambientais.

