Incêndio destrói centro comercial em Manaus na madrugada do Ano Novo

Manaus - Um incêndio em um centro comercial situado na avenida Arquiteto José Henriques B. Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, pode ter sido causado por conta de uma briga entre um cliente e um prestador de serviços de conserto de ar-condicionado e geladeira.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que foi acionado por volta de 1h da madrugada desta quarta-feira (1º) para atender a ocorrência. De acordo os bombeiros, cinco boxes de madeira foram atingidos e nenhuma vítima de queimadura ou inalação de fumaça foi registrada.

Segundo os vizinhos, o prestador de serviços de conserto teve uma discussão com um dos clientes, que chegou às vias de fato (agressão física). A vítima do serviço, insatisfeita, teria ameaçado atear fogo no estabelecimento.

| Foto: Jakeline Xavier/Em Tempo

Outras pessoas suspeitam ainda que o incêndio tenha sido causado pela queima de fogos do Réveillon na comunidade. Já outros suspeitam que usuários de drogas possam ter contribuído para o início das chamas.

No centro comercial também funcionava um brechó e uma banca de frutas. “Se for mesmo por conta da briga, acho uma injustiça com os outros comerciantes, que não tinham nada a ver com isso”, comentou um vendedor das proximidades que não quis ser identificado. Assista ao vídeo: