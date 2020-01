Aposentados e pensionistas da Amazonprev recebem na sexta

De acordo com a assessoria, para quitar esses valores junto aos inativos, o Estado vai desembolsar mais de R$ 165 milhões. | Foto: Divulgação

Manaus - A Fundação Amazonprev informou em nota que irá depositar amanhã (03) o pagamento de mais de 36,5 mil aposentados e pensionistas que recebem seus benefícios do Governo do Amazonas. Os valores são referentes ao pagamento de dezembro de 2019.

De acordo com a assessoria, para quitar esses valores junto aos inativos, o Estado vai desembolsar mais de R$ 165 milhões.

A data constante nesse calendário está em conformidade com o Decreto nº 41.411, de 18 de outubro de 2019 do Governo do Amazonas.