Você viu o Panda? Cachorro fugiu após os fogos de fim de ano em Manaus

Manaus - A jovem Thatiane Moriz usou as redes sociais, na última quarta-feira (1º), para fazer um apelo aos moradores da Zona Oeste de Manaus. Ela busca pelo animal de estimação: um cachorro de raça indefinida, que fugiu da residência dela no dia 31 de janeiro de 2019 após sentir medo do barulho da queima de fogos de artificio.

Moriz conta que o cachorro atende pelo nome de Panda, tem um porte médio/grande, possui uma marca loira perto do rabo - que parece um coração - tem um dos olhos na cor azul e outro na cor castanho escuro e não estava usando coleira quando saiu da casa.

Panda morava em uma residência, situada na rua 2 do conjunto Vila Marinho, bairro Compensa, Zona Oeste, junto com os donos. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato com Thatiane pelo número: (92) 98214-2881.

A jovem termina o apelo nas redes sociais dizendo que “o animal não gosta de fogos de artifícios e com certeza deve estar assustado porque nunca ficou tanto tempo longe de casa”. Confira o post:

Procura-se Sofia

Além de Panda, a cachorrinha Sofia, de apenas três meses, também desapareceu em Manaus. A família está à procura dela. Confira mais informações sobre o caso no link: Menina procura pela melhor amiga desaparecida: uma cachorra de 3 meses.