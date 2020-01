Saiba quando o abastecimento do 'Leite do Meu Filho' será normalizado

Programa disponibiliza três tipos de produtos. | Foto: Marcio james / Semcom

Manaus - As família que dependem do programa de Nutrição Infantil Leite do Meu Filho poderão voltar a contar com o fornecimento dos produtos lácteos destinados a combater e prevenir doenças causadas pela falta ou excesso de nutrientes, a partir da próxima quarta-feira (8).

O anúncio foi realizado pela Prefeitura de Manaus, que informou que o atraso no abastecimento ocorreu em razão da necessidade de troca de fornecedor, motivada por aumento no preço dos produtos.

A previsão é que já nesta segunda-feira (6), o Departamento de Logística da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) receba os produtos e inicie a distribuição para as duas Centrais. Uma localizada na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro - Zona Centro-Oeste da cidade, e outra situada no Shopping Phellipe Daou, bairro Cidade de Deus - Zona Norte de Manaus.

Atualmente, o programa disponibiliza três tipos de produtos para os beneficiários. São eles: fórmula infantil, para crianças menores de 6 meses; fórmula infantil, para crianças de 6 meses a 36 meses; e composto lácteo, para crianças acima de 3 anos.