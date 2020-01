Projeto “Viva Saúde” é inaugurado em Petrópolis

| Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de proporcionar qualidade de vida e bem-estar para a população amazonense, o vereador André Luiz (PTC), inaugura às 19h desta quinta-feira (9) a décima segunda base do Projeto “Viva Saúde”, na Praça do conjunto Jardim Petrópolis, zona Sul de Manaus.

Idealizador do projeto, André Luiz fala da importância de cuidar da saúde, e destaca que o “Viva Saúde”, ajudou diversos participantes. “O projeto vem transformando a vida dos participantes, e com a décima primeira base, meu coração se enche de alegria em saber que vai proporcionar saúde para as famílias do meu Amazonas”, explica.

A dona de casa e participante do projeto, Claudiane Queiroz, 35, da base do Centro, fala sobre a influencia que a atividade tem na sua vida e as amizades que conquistou durante a vivência no Viva Saúde. “Sou mãe, dona de casa, e mesmo assim participo desse projeto maravilhoso que vem influenciando positivamente a minha vida. Além da melhor qualidade de vida que adquirir com o projeto, ganhei muitas amizades, que serão para toda vida”, destaca Claudiane.

Para o coordenador do projeto, Francisco Garcia, o “Viva Saúde” tem levado atividade física e lazer para as comunidades, beneficiando pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma academia. Além de “servir de remédio” para os que sofrem de algum problema de saúde. “Além de apresentar através da dança as atividades físicas, os professores do Viva Saúde orientam os alunos para buscar com o profissional da saúde um a melhor qualidade vida”, ressalta o coordenador.