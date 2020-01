Morre Luiz Eugênio Negreiros, estudioso da comunicação no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus - Morreu, na madrugada desta quinta-feira (9), o jornalista, professor universitário e escritor Luiz Eugênio Negreiros Nogueira. Ele ficou conhecido por ser autor do livro “O Rádio no País das Amazonas”, muito estudado nos meios acadêmicos nos cursos de Comunicação Social. Em nota, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), lamentaram a morte.

O jornalista era ex-professor do Departamento de Comunicação Social do antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL). Ele graduou-se em Jornalismo pela então Universidade do Amazonas (UA), em 1990, e concluiu o mestrado em Comunicação na Universidade de São Paulo (USP), em 1998. O ex-docente lecionou no curso de Jornalismo da Ufam.

De acordo com a Ufam, ele era estudioso, inteligente e apaixonado por rádio. "Chegando ao ponto de pesquisar e resgatar a história do rádio no Estado, texto que foi publicado em formato de livro pela editora Valer, em 1999. “O Rádio no País das Amazonas” é um legado para a imprensa local”.

O prefeito de Manaus divulgou nota de pesar sobre a morte do pesquisador. “Lamentamos muito, eu e minha esposa Elisabeth Valeiko Ribeiro, a passagem dessa figura tão reconhecida como professor e escritor, que é o Luiz Eugênio. Muito citado e estudado, sobretudo, na área de comunicação, ele deixa um legado importante para sua área na Amazônia, algo reconhecido ainda em vida pelos seus pares. Nos solidarizamos com familiares e amigos”, disse Arthur Virgílio Neto.