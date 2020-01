Colônia de férias para crianças na Zona Leste de Manaus

Serão três semanas de muitas atividades esportivas, como futebol de sabão, tênis de mesa, artes marciais, remo e jogos e brincadeiras tradicionais. | Foto: Divulgação

Manaus - Começa nesta terça-feira (14), a Colônia de Férias do projeto Esporte Educacional e Sustentabilidade, desenvolvido pela Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (OELA), com patrocínio da Petrobras e voltada para os moradores dos bairros Mauazinho I e II, Jardim Mauá, Parque Mauá e Vila da Felicidade, Zona Leste de Manaus.

Serão três semanas de muitas atividades esportivas, como futebol de sabão, tênis de mesa, artes marciais, remo e jogos e brincadeiras tradicionais.

Podem se inscrever crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, gratuitamente, nos locais dos eventos e todos os inscritos recebem a camisa da Colônia de Férias e lanche.

Nesta primeira semana, as atividades acontecem na quadra poliesportiva da Escola Municipal Nova Vida, na rua Jerusalém, s/n, Mauazinho, zona Leste, das 8h as 11h e nos dias 15 e 17 de janeiro, na Escola de Remo, localizada no 4º Centro de Geoinformação do Exército (4º CGEO), no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

A Colônia de Férias é uma oportunidade para crianças e adolescentes do Mauazinho praticarem atividades esportivas de qualidade com a metodologia do esporte educacional.

Todos os profissionais envolvidos são professores de educação física devidamente qualificados e preparados, além de contar, também com o acompanhamento de psicólogos, assistente social dando apoio às atividades.

Programação da Colônia de Férias

1ª semana (14 a 17) – Quadra da Escola Municipal Nova Vida // Escola de Remo (15 e 17)

2ª semana (21 a 24) – Espaço de Apoio Pedagógico – Vila da Felicidade // Escola de Remo (20, 22 e 24)

3ª semana (28 a 31) - Quadra da Escola Municipal Nova Vida // Escola de Remo (15 e 17) // Escola de Remo (27,29 e 31)

