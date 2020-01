Como fica o trânsito com a interdição da Ponte do Educandos?

A revitalização da ponte do Educandos integra o pacote iniciado na gestão do prefeito Arthur Neto para recuperação de pontes em toda a cidade. | Foto: Divulgação

Manaus - A ponte Antônio Plácido de Souza, que liga o Educandos ao Centro, na zona Sul, foi totalmente interditada na manhã desta segunda-feira, 20/1, para avanço da obra de revitalização da estrutura executada pela Prefeitura de Manaus. A medida deve durar, aproximadamente, 120 dias.

Trânsito, como fica ?

Durante a interdição, o tráfego no sentido Centro/bairro está sendo desviado, a partir da avenida Lourenço da Silva Braga, em direção à avenida Leopoldo Péres. Assim, o condutor pode seguir pela avenida Presidente Kennedy ou outras vias do bairro Educandos.

O desvio para quem segue no sentido bairro/Centro ocorre na esquina das ruas Delcídio do Amaral com Amâncio de Miranda, em Educandos. Os condutores são orientados a seguir em direção à avenida Leopoldo Péres. Ainda no sentido bairro/Centro, o acesso local foi mantido para condutores que utilizam a rua Inácio Guimarães.

Durante o período, agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ficarão em postos nas vias de acesso à ponte para orientar sobre os desvios.

Como será a revitalização?

A revitalização da ponte do Educandos integra o pacote iniciado na gestão do prefeito Arthur Neto para recuperação de pontes em toda a cidade. O trabalho mapeou cem estruturas, das quais dezenas foram recuperadas, como as dos bairros Nova Esperança e Alvorada e Nova República, além das duas da avenida São Jorge, a da avenida Brasil, da Cecília Meirelles e outras.

“A ponte Antônio Plácido de Souza tinha uma conservação deficiente, que não foi feita em 40 anos. Na gestão do prefeito Arthur Neto o projeto foi idealizado, com acompanhamento de especialistas”, destacou o superintendente da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Orlando Holanda.

Na primeira fase da obra, foi finalizada a recuperação dos pilares na parte inferior da estrutura e, agora, os trabalhos se concentram no reforço das longarinas que sustentam o tabuleiro, no próprio tabuleiro e no guarda-corpo.

No local, também será construída, paralela à revitalização, uma tubulação auxiliar.