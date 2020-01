Frota fluvial da Polícia Civil do AM recebe reforço para patrulhamento

Deputada Therezinha Ruiz | Foto: Divulgação

Manaus - Atendendo reivindicação da área de Segurança Pública, a deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB) apresentou emenda parlamentar ao Orçamento de 2020, destinando recursos à Polícia Civil, no valor de R$ 330 mil, para aquisição de viaturas fluviais, do tipo voadeira, que vão auxiliar nas ações da Polícia Judiciária, tanto na capital quanto no interior do Estado.



O aporte financeiro visa dotar a Polícia Civil de meios para ampliar o patrulhamento fluvial, garantindo apoio às unidades do interior. Com as viaturas, os agentes de segurança terão mais agilidade de locomoção por via fluvial, e consequente melhoraria no desempenho das suas atividades, na investigação e resolução das ocorrências policiais.

“Precisamos fortalecer a frota do sistema de Segurança da Pública, para atender com eficiência as demandas das comunidades, principalmente nas áreas ribeirinhas, onde os casos são mais difíceis de serem resolvidos”, observa a deputada Therezinha Ruiz.

Na avaliação da deputada, as comunidades do interior do Estado necessitam de reforço policial, sobretudo no combate ao tráfico de drogas, que tem provocado graves problemas sociais, com o envolvimento dos jovens na criminalidade, aumentando a violência nas localidades e causando sofrimento às famílias.