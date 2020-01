Cadáver é resgatado boiando em frente à praia da Lua, em Manaus

Manaus - O corpo de uma pessoa do sexo masculino, de idade não identificada, foi resgatado por uma equipe de bombeiros militares do Pelotão Fluvial, na manhã desta segunda-feira (27), em Manaus.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o cadáver estava na água em frente à praia da Lua, em uma região nas proximidades do bairro Nossa Senhora de Fátima.

O acionamento para o resgate ocorreu por volta das 10h30 da manhã desta segunda. Não há informações até o momento sobre as causas da morte, se foi por afogamento ou se a vítima foi morta em outro local e teve o corpo jogado na água.