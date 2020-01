Permissionários recebem novos boxes no Terminal da Cachoeirinha

42 permissionários do terminal da cachoeirinha receberam novos boxes | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus começou a entregar, na manhã desta segunda-feira, 27/1, 42 boxes que foram construídos para os permissionários que atuam no Terminal 2 do transporte coletivo, no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

“O T2 foi totalmente reformado por nós e a obra contemplou também os permissionários do comércio local, que em todos os momentos foram parceiros da iniciativa e, agora, poderão ter um local ainda mais digno para trabalhar”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Ele também lembrou que este ano outros terminais serão reformados pela prefeitura, como o T1, que será totalmente repaginado e reconstruído.

Mais conforto para trabalhar

Durante a entrega das chaves, uma equipe - formada por técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da construtora responsável pela obra - realizou vistoria, checando na hora as instalações de cada box junto com os permissionários, que terão mais conforto e uma infraestrutura adequada para trabalhar.

“Essa é mais uma iniciativa para dar mais diginidade aos ambulantes e seus clientes. Nós estamos entregando, hoje, 42 boxes. Ganha tanto os ambulantes quanto os usuários do transporte coletivo que utilizam aquele terminal”, explicou o secretário da Semacc, Fábio Albuquerque.

42 permissionários do terminal da cachoeirinha receberam novos boxes | Foto: Divulgação

Ao todo, 56 ambulantes cadastrados, que trabalhavam no terminal há mais de 25 anos, participaram do sorteio para a aquisição dos 42 boxes construídos no T2.

Na última sexta-feira, 24/1, os 42 sorteados assinaram o Termo de Permissão de Uso dos espaços, na Semacc, e nesta segunda-feira, recebem as chaves para vistoriado espaço, solicitação da ligação de energia junto à concessionária e posterior ocupação.

“Era um sonho e nós fomos atendidos! Teve permissionário que se emocionou e chorou, hoje, quando abrimos a porta dos boxes. E muitas pessoas vieram nos parabenizar, porque saímos daquelas bancas de ferro", destacou Raimundo Souza Santos, permissionário, que há mais de 30 anos atua no T2.

Invasores serão retirados

Já os 14 trabalhadores cadastrados, que também atuavam no T2 e que não foram sorteados, serão remanejados para outros terminais. Os que não possuem cadastro, considerados invasores, serão retirados do espaço.

As antigas bancas de ferro já começaram a ser retiradas pela Semulsp, para reciclagem.

* Com informações da assessoria.