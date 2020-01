Veja como alugar espaços na Vila Olímpica de Manaus

empresas e interessados na utilização dos espaços também contribuem com doações, recuperação de móveis e realização de serviços | Foto: Divulgação

Manaus - A Fundação Amazonense de Alto Rendimento (Faar) tem mostrado que é possível manter e recuperar locais públicos, desonerando o Estado em parte dessas obrigações, ao alugar espaços administrados pela Fundação e buscar parcerias com organizações da iniciativa privada.

A Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, tem sido uma das beneficiadas por essas iniciativas. É possível alugar os espaços.

Veja como funciona

1- Além dos aluguéis, quem desejar usar espaços como quadras, pista de atletismo, hotel, entre outros, pode oferecer contrapartidas na forma de doação de materiais, ação que tem crescido desde o 2019, ano de estreia da atual gestão.

2- Em outros casos, quando os interessados não possuem condições de pagar os valores de locação, estipulados em portaria de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), são realizadas permutas e contrapartidas, como explicou Raimundo Netto.

Aluguel gera economia

O local vem recebendo benfeitorias graças aos aluguéis, cujos valores são aplicados na compra de materiais como lâmpadas e cabos. Além disso, empresas e interessados na utilização dos espaços também contribuem com doação de colchões, recuperação de móveis e realização de serviços como manutenção de equipamentos e pintura de paredes.

Circo Marcos Frota

A última parceria fechada foi com o Circo Marcos Frota, instalado na área do kartódromo. Os valores do contrato de locação por três meses, que somam R$ 30 mil, foram revertidos na aquisição de refletores de LED e cabeamento, que serão utilizados na iluminação do próprio kartódromo e da pista de atletismo.

Desses refletores, 66 serão colocados na pista de kart e, após mais de 10 anos sem iluminação adequada, a pista de atletismo ganhará outros 60 refletores.