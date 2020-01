Solenidade marca troca de comando de generais no CMA em Manaus

Solenidade de troca de comando no comando militar da amazônia | Foto: Márcio James / Semcom

Manaus - O Comando Militar da Amazônia (CMA) realizou na noite desta segunda-feira (27), no bairro Ponta Negra, Zona oeste de Manaus, a troca de passagem de comando. Na ocasião, O general César Augusto Nardi de Souza passou a chefia para o general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.

O ex-comandante do CMA, César Augusto Nardi de Souza irá para o Ministério da Defesa, onde assumirá a Chefia de Assuntos Estratégicos (CAE). “Todas as ações coordenadas pelo general Nardi no comando serão continuadas. Nós militares nos caracterizamos pela continuidade, vamos procurando aperfeiçoar as coisas que já vinham sendo bem executadas, mantendo as parcerias em prol do Brasil”, ressaltou o novo comandante do CMA, general Estevam Theophilo.

“Após 47 anos de serviço, já devia estar acostumado a partidas, entretanto, confesso que isso não ocorreu e continuo até hoje preferindo muito mais as chegadas. E foi assim, aqui, quando tive a honra e a felicidade de assumir o Comando Militar da Amazônia. Honra por passar a comandar soldados amazônicos, homens e mulheres dedicados ao serviço da pátria, protegendo e contribuindo para o desenvolvimento do nosso Brasil. Sou extremamente grato a todos aqueles que permitiram a minha ascensão de comando”, disse o general César Nardi.

Solenidade de troca de comando no comando militar da amazônia | Foto: Márcio James / Semcom

Estratégico



O CMA foi criado pelo presidente Juscelino Kubitschek, a partir do decreto n° 40.179/1956, e inicialmente foi sediado em Belém (PA). Treze anos depois, houve a transferência para a capital amazonense. O órgão é responsável na atuação da força terrestre nos Estados que compõem a Amazônia Ocidental: Amazonas; Acre; Rondônia e Roraima. É o Comando Militar de área estratégico, na região com a maior faixa de fronteira do Brasil sob sua jurisdição, com mais de nove mil quilômetros, fazendo limite com cinco países amigos.

Governador Wilson Lima reforça parceria

Governador do Amazonas Wilson Lima | Foto: Diego Peres / Secom

O governador do Amazonas, Wilson Lima, reforçou a parceria com os órgãos federais durante a passagem de comando. "Queremos desejar muito sucesso ao general Estevam Theophilo, que também é um conhecedor da Amazônia, para que a gente possa continuar esse trabalho de parceria realizado com o Governo do Estado. É alguém que também tem uma experiência, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar juntando esses esforços, tanto do governo estadual, quanto do governo federal, em parceria com o Exército, com Polícia Federal, com Ibama e outros órgãos”, ressaltou.

Também participaram da cerimônia o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, e demais membros da cúpula da Segurança Pública estadual, além do secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo.

Governador do Amazonas Wilson Lima e General Estevam Oliveira | Foto: Diego Peres / Secom

Bonates disse que o novo comandante do CMA é um grande conhecedor da Amazônia e que a parceria entre o Exército e a Segurança Pública do Amazonas deve continuar, principalmente no que diz respeito às áreas de fronteira.

“É importante essa vinda dele (general Estevam Theophilo) para cá, ele já tem conhecimento, já trabalhou aqui na região amazônica. O Exército tem sido sempre um parceiro muito grande da Segurança Pública, e nós temos certeza que esse trabalho que já vinha sendo feito junto com o general Nardi. Nós daremos continuidade, de maneira que a gente tenha reforço de policiamento na área de fronteira para combater não só o tráfico de drogas, mas também os crimes de meio ambiente”, disse.

Prefeito de Manaus

Prefeito de Manaus participou da solenidade acompanhado da primeira dama Elizabeth Valeiko | Foto: Márcio James / Semcom

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto acompanhou troca de passagem do Comando. Na ocasião, o prefeito destacou a parceria da Prefeitura de Manaus com o Exército em prol do Amazonas e do Brasil e desejou boa sorte ao novo comandante. “Ele tem o currículo muito bom, de uma grande capacidade. Estou feliz, o general Nardi foi muito bem no posto e o general Theophilo irá conduzir igualmente bem, nós precisamos disso, afinal de contas eles são o maior esteio quando se fala em defesa militar estratégica da região amazônica”, destacou o prefeito Arthur Neto.

O evento também contou com a participação de diversas autoridades civis e militares. Um desfile militar encerrou a solenidade.