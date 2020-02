Acidente na Torquato Tapajós deixa uma pessoa ferida

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo cinco veículos, deixou uma vítima ferida nas proximidades do Condomínio Florest Hill, situado na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.



Conforme informações preliminares, um motorista de um caminhão que vinha em alta velocidade, colidiu contra três carros e uma motocicleta onde a vítima ficou lesionada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros socorros a vítima, onde foi encaminhada para a unidade hospitalar mais próxima.

Devido a colisão, o trânsito ficou lento na região. E os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para identificar as causas da colisão e dar alívio ao congestionamento na avenida.