Prefeito Arthur Neto recupera-se de cirurgia no joelho

Prefeito de Manaus Arthur Neto | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus Arthur Neto recupera-se bem de cirurgia realizada para prótese total no joelho no dia 31 de janeiro, no Hospital Adventista.



De acordo com boletim médico divulgada pela assessoria da Prefeitura de Manaus, a recuperação de Arthur evolui satisfatoriamente.

Veja a nota:

Segundo laudo assinado pelo médico Marcos George de Souza Leão e sua equipe, o prefeito se encontra no quinto dia pós-operatório e está realizando sessões diárias de fisioterapia, andando e dobrando o joelho. Os especialistas informam, ainda, que a evolução do quadro clínico ocorre de forma “excepcional”, sem dor, febre ou outros sintomas. O prefeito Arthur Neto segue despachando normalmente da sua residência e logo retornará às atividades externas.